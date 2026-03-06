Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
6. 3. 2026,
11.22

Osveženo pred

50 minut

Petek, 6. 3. 2026, 11.22

Disciplinski sodnik NZS

Olimpija zaradi navijačev ob 3250 evrov

Avtor:
STA

Green Dragons Olimpija | Navijači Olimpije so se na pokalni tekmi proti Brinju iz Grosupljega vedli neprimerno in nešportno. | Foto Reuters

Navijači Olimpije so se na pokalni tekmi proti Brinju iz Grosupljega vedli neprimerno in nešportno.

Foto: Reuters

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je izrekel kazni zaradi štirim klubom in enemu igralcu zaradi neprimernega obnašanja na četrtfinalnih tekmah pokala Slovenije. Najvišjo kazen je prejela Olimpija, ki bo morala plačati 3250 evrov.

V utemeljitvi kazni je zapisano, da so se njeni navijači na pokalni tekmi proti Brinju iz Grosupljega vedli neprimerno in nešportno. Kot oteževalna okoliščina je navedena tudi predkaznovanost.

S skupaj 1200 evri so bili kaznovani tudi njihovi tekmeci. Slednjim se poleg nedostojnega obnašanja navijačev očita še pomanjkljiva organizacija tekme, za kar so prejeli 900 evrov kazni. Zaradi neustreznega vedenja igralcev in uradnih oseb bo moral klub v blagajno NZS prispevati še dodatnih 300 evrov.

S 360 in 300 evri sta bila zaradi istega razloga kaznovana še Jadran iz Dekanov in Radomlje.

