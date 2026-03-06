Nepremagljivi dvojec odhaja v Kranj in Novo mesto

Vodilni drugoligaški klub Brinje Grosuplje bo po nepozabnem pokalnem slavju proti Olimpiji v 18. krogu v nedeljo gostoval v Kranju. Najbližjega zasledovalca Nafto čaka isti dan gostovanje v Novem mestu. V uvodnem dejanju kroga se bosta danes v Ljubljani pomerila Ilirija, pri kateri ne manjka posojenih mladih upov Maribora, ter Jesenice. V soboto se obeta sosedski primorski spopad v Novi Gorici, kjer gori zadnjeuvrščenim vrtnicam že pošteno pod nogami.