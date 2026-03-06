Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
6. 3. 2026,
12.53

Osveženo pred

46 minut

Petek, 6. 3. 2026, 12.53

46 minut

Druga liga, 18. krog

Nepremagljivi dvojec odhaja v Kranj in Novo mesto

Avtor:
R. P.

Brinje Grosuplje - Olimpija | Brinje Grosuplje se je v sredo uvrstilo v polfinale pokala. | Foto Aleš Fevžer

Brinje Grosuplje se je v sredo uvrstilo v polfinale pokala.

Foto: Aleš Fevžer

Vodilni drugoligaški klub Brinje Grosuplje bo po nepozabnem pokalnem slavju proti Olimpiji v 18. krogu v nedeljo gostoval v Kranju. Najbližjega zasledovalca Nafto čaka isti dan gostovanje v Novem mestu. V uvodnem dejanju kroga se bosta danes v Ljubljani pomerila Ilirija, pri kateri ne manjka posojenih mladih upov Maribora, ter Jesenice. V soboto se obeta sosedski primorski spopad v Novi Gorici, kjer gori zadnjeuvrščenim vrtnicam že pošteno pod nogami.

Druga liga, 18. krog:

Petek, 6. marec:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

13  Maroša (Nafta)
12  Bajraj (Beltinci)
11  Vinogradac (Triglav)
8 - Jovičević (Brinje)
– Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Marsetič (Bistrica)
– Brkić (Triglav), Magdić (Triglav), Močnik (Beltinci), Rose (Tabor)

 
