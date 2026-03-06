Petek, 6. 3. 2026, 12.53
46 minut
Druga liga, 18. krog
Nepremagljivi dvojec odhaja v Kranj in Novo mesto
Vodilni drugoligaški klub Brinje Grosuplje bo po nepozabnem pokalnem slavju proti Olimpiji v 18. krogu v nedeljo gostoval v Kranju. Najbližjega zasledovalca Nafto čaka isti dan gostovanje v Novem mestu. V uvodnem dejanju kroga se bosta danes v Ljubljani pomerila Ilirija, pri kateri ne manjka posojenih mladih upov Maribora, ter Jesenice. V soboto se obeta sosedski primorski spopad v Novi Gorici, kjer gori zadnjeuvrščenim vrtnicam že pošteno pod nogami.
Druga liga, 18. krog:
Petek, 6. marec:
Sobota, 7. marec:
Nedelja, 8. marec:
Lestvica:
Najboljši strelci:
13 – Maroša (Nafta)
12 – Bajraj (Beltinci)
11 – Vinogradac (Triglav)
8 - Jovičević (Brinje)
7 – Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Marsetič (Bistrica)
6 – Brkić (Triglav), Magdić (Triglav), Močnik (Beltinci), Rose (Tabor)