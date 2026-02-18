Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
18. 2. 2026,
13.34

26 minut

1. SNL nogomet NK Ilirija NK Maribor

Sreda, 18. 2. 2026, 13.34

Trio posodili drugoligašu

Maribor kopico obetavnih nogometašev poslal k Iliriji

STA

Cem Basgül NK Maribor | "Vsi dogovori vključujejo možnost povratnega odkupa, njihov napredek pa bomo pozorno spremljali," je pojasnil vodja nogometnih operacij pri Mariboru Cem Basgül. | Foto Jure Banfi

"Vsi dogovori vključujejo možnost povratnega odkupa, njihov napredek pa bomo pozorno spremljali," je pojasnil vodja nogometnih operacij pri Mariboru Cem Basgül.

Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je sporočil, da je v luči sodelovanja z drugoligašem Ilirijo v Ljubljano poslal nekaj obetavnih nogometašev. Med temi je do konca koledarskega leta Iliriji posodil Tineta Čuka, Nika Grlića in Nika Osterca.

Kot so zapisali pri Mariboru, so ob vstopu v leto 2026 postavili nove temelje prve ekipe, pripravili pa so tudi novosti pri skrbi o zagotavljanju najprimernejše priprave posameznikov ob preskoku iz mladinskega v članski nogomet.

Tako so Tilen Golič, Žan Meško, Enej Kramberger, Nik Podlesnik in Denis Videnović, ki je igral za Ilirijo že v jesenskem delu, prestopili k drugoligašu.

"Vsi dogovori vključujejo možnost povratnega odkupa"

"V okviru dolgoročnega načrtovanja smo se odločili, da pet naših mladih nogometašev pošljemo v Ilirijo. Gre za pomemben korak v njihovem razvoju, saj bodo imeli priložnost pridobivati izkušnje v članskem nogometu v tekmovalnem okolju. Vsi dogovori vključujejo možnost povratnega odkupa, njihov napredek pa bomo pozorno spremljali," je pojasnil vodja nogometnih operacij pri Mariboru Cem Basgül.

"Tine Čuk, Niko Grlić in Niko Osterc so do konca koledarskega leta 2026 odšli na posojo, kjer bodo nadaljevali razvoj skozi redno igranje v članski konkurenci. Ostajajo pomemben del našega kluba in verjamemo, da bo to obdobje pomembno prispevalo k posamičnem napredku.V času posoje jim bomo nudili vso potrebno podporo," je dodal Basgül.

Ilirija bo začela spomladanski del 2. SNL 28. februarja z gostovanjem pri moštvu Brinje Grosuplje, kamor se je preselil Erik Milošević, član mariborske selekcije do 19 let. Gre za prestop z možnostjo povratnega odkupa, so pojasnili Štajerci.

1. SNL nogomet NK Ilirija NK Maribor
