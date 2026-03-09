Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rusija osvojila prvo zlato po vrnitvi pod svojo zastavo

Varvara Vorončikina | Varvara Vorončikina je osvojila zlato odličje v superveleslalomu. | Foto Reuters

Varvara Vorončikina je osvojila zlato odličje v superveleslalomu.

Foto: Reuters

Ruska smučarka Varvara Vorončikina je na paraolimpijskih igrah Milano-Cortina osvojila zlato medaljo na superveleslalomu, s tem se je prvič po 12 letih na POI slišala ruska himna v čast zmagovalki, poročajo tuje agencije.

Na progi Olympia delle Tofane je drugouvrščeno Francozinjo Aurelie Richard ugnala za 1,96 sekunde, tretja je bila Švedinja Ebba Arsjö.

Vorončikina je ena od desetih ruskih in beloruskih športnic in športnikov, ki so prejeli povabilo Mednarodnega paraolimpijskega komiteja, potem ko je skupščina septembra 2025 glasovala za popolno ponovno uvrstitev obeh reprezentanc na tekmovanja, kar pomeni tudi izvajanje himne in uporabo zastave.

"To je zame nekaj posebnega, ker so to moje prve paraolimpijske igre in so moje sanje že od otroštva. In ko vidim svojo zastavo na zmagovalnem odru, je vse skupaj še bolj posebno in neverjetno," je povedala 23-letna Vorončikina.

Pred tem je 7. marca v Cortini d'Ampezzo osvojila bronasto medaljo v smuku, s čimer se je ruska zastava in njena športna delegacija vrnila na zmagovalni oder prvič po letu 2014. Pred njo sta bili v cilju Arsjö in Richard.

