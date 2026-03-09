Rogliča prvi test čaka na kot palačinka ravnem kronometru ob obali Tirenskega morja

Z vožnjo na čas v obalnem mestu Lido di Camaiore v Toskani se danes začenja 61. izvedba dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Na njej bo nastopil tudi Primož Roglič, ki tako kot Tadej Pogačar v soboto na dirki Strade Bianche, začenja sezono 2026. Etapa se bo začela ob 12.40.

61. izvedba dirke Tirenno–Adriatico se bo začela s krajšim ravninskim kronometrom (11,5 kilometra) v obalnem mestu Lido di Camaiore ob Tirenskem morju, končala pa prihodnjo nedeljo, 15. marca, po sedmih etapah in 1.165,5 kilometra s tradicionalno sprintersko etapo do ribiškega središča San Benedetto del Tronto na Jadranski obali.

Profil trase 1. etape dirke Tirenno–Adriatico:

V zadnjih 15 letih so dirko večinoma dobivali hribolazci: od Cadela Evansa, Vincenza Nibalija, Alberta Contadorja, Naira Quintane, Simona Yatesa, Jonasa Vingegaarda, Juana Ayusa, po dvakrat sta dirko dobila tudi slovenska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Startni časi treh Slovencev na startu

Prvi kolesar se bo na traso povsem ravninskega kronometra podal ob 12.40, zadnji pa okoli 15.45. Čeprav gre za kratko razdaljo, se lahko v slabih 12 kilometrih že naberejo razlike, ki jih v nadaljevanju dirke na razgibanih etapah ne bo tako enostavno izničiti.

Startni časi slovenskih kolesarjev v 1. etapi dirke Tirreno–Adriatico: Jan Tratnik (Red Bull–BORA–hansgrohe) – 12.51

Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG) – 15.02

Primož Roglič (Red Bull–BORA–hansgrohe) – 15.14

Prvi favorit za zmago je domačin Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki mu je kratek, raven in tehnično nezahteven profil pisan na kožo.

Zanimiv bo tudi boj favoritov za skupno zmago. Antonio Tiberi, Matteo Jorgenson in Primož Roglič bodo skušali pridobiti nekaj sekund prednosti pred Isaacom del Torom, ki je v soboto na toskanskem makadamu s tretjim mestom dokazal, da je v fantastični formi.

Za visoka mesta bi se lahko borili še Giulio Ciccone, Ilan Van Wilder, Alberto Bettiol, Jonathan Milan in Magnus Sheffield, veliko pozornosti pa bo usmerjene tudi v Mathieuja van der Poela in Wouta van Aerta.

