Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
11.15

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar vožnja na čas Primož Roglič Primož Roglič Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 11.15

0 minut

Tirenno–Adriatico, 1. etapa, vožnja na čas (11,5 km)

Rogliča prvi test čaka na kot palačinka ravnem kronometru ob obali Tirenskega morja

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tirreno Adriatico 2026 | Primož Roglič bo novo sezono začel na dirki Tirenno–Adriatico. Prvi dan bo na sporedu ravninski kronomter (11,5 km) v mestu Lido di Camaiore na obali Tirenskega morja. | Foto Ana Kovač

Primož Roglič bo novo sezono začel na dirki Tirenno–Adriatico. Prvi dan bo na sporedu ravninski kronomter (11,5 km) v mestu Lido di Camaiore na obali Tirenskega morja.

Foto: Ana Kovač

Z vožnjo na čas v obalnem mestu Lido di Camaiore v Toskani se danes začenja 61. izvedba dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Na njej bo nastopil tudi Primož Roglič, ki tako kot Tadej Pogačar v soboto na dirki Strade Bianche, začenja sezono 2026. Etapa se bo začela ob 12.40.

Primož Roglič
Sportal "Naučil sem se že, da bolj kot planiraš, bolj gre lahko vse narobe"

Fotogalerija pred začetkom dirke Tirreno Adriatico 2026, foto: Ana Kovač:

Fotogalerija
1
 / 21

tirenno grafika | Foto:

61. izvedba dirke Tirenno–Adriatico se bo začela s krajšim ravninskim kronometrom (11,5 kilometra) v obalnem mestu Lido di Camaiore ob Tirenskem morju, končala pa prihodnjo nedeljo, 15. marca, po sedmih etapah in 1.165,5 kilometra s tradicionalno sprintersko etapo do ribiškega središča San Benedetto del Tronto na Jadranski obali.

Profil trase 1. etape dirke Tirenno–Adriatico:

1. etapa Tirenno-Adriatico | Foto:

V zadnjih 15 letih so dirko večinoma dobivali hribolazci: od Cadela Evansa, Vincenza Nibalija, Alberta Contadorja, Naira Quintane, Simona Yatesa, Jonasa Vingegaarda, Juana Ayusa, po dvakrat sta dirko dobila tudi slovenska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič.

Startni časi treh Slovencev na startu

Prvi kolesar se bo na traso povsem ravninskega kronometra podal ob 12.40, zadnji pa okoli 15.45. Čeprav gre za kratko razdaljo, se lahko v slabih 12 kilometrih že naberejo razlike, ki jih v nadaljevanju dirke na razgibanih etapah ne bo tako enostavno izničiti.

Startni časi slovenskih kolesarjev v 1. etapi dirke Tirreno–Adriatico:

  • Jan Tratnik (Red Bull–BORA–hansgrohe) – 12.51

  • Domen Novak (UAE Team Emirates – XRG) – 15.02

  • Primož Roglič (Red Bull–BORA–hansgrohe) – 15.14

Prvi favorit za zmago je domačin Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki mu je kratek, raven in tehnično nezahteven profil pisan na kožo.

Zanimiv bo tudi boj favoritov za skupno zmago. Antonio Tiberi, Matteo Jorgenson in Primož Roglič bodo skušali pridobiti nekaj sekund prednosti pred Isaacom del Torom, ki je v soboto na toskanskem makadamu s tretjim mestom dokazal, da je v fantastični formi. 

Za visoka mesta bi se lahko borili še Giulio Ciccone, Ilan Van Wilder, Alberto Bettiol, Jonathan Milan in Magnus Sheffield, veliko pozornosti pa bo usmerjene tudi v Mathieuja van der Poela in Wouta van Aerta.

Fotogalerija
1
 / 16

Preberite še:

Tadej Pogačar in Joc Pečečnik
Sportal Tadej Pogačar in Joc Pečečnik združila moči za dobrodelne namene
Paul Seixas Tadej Pogačar
Sportal Francoski najstnik brez slepomišenja
koncilija
Sportal Kdo je moški iz viralnega videa, ki ga Pogačar vedno pozdravi tik pred zadnjim klancem v Sieni?
Tadej Pogačar
Sportal Pogačar po novi mojstrovini: Treba je uživati v trenutku, nikoli ne veš, kdaj bo konec
Tadej Pogačar
Sportal Izjemni Pogačar v velikem slogu do rekordne zmage!
Tadej Pogačar
Sportal Pogačar po premoru, ki je bil vse prej kot to, poslal jasno sporočilo

Tadej Pogačar Tadej Pogačar vožnja na čas Primož Roglič Primož Roglič Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.