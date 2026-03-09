Od začetka veljave dopolnitve zakona o orožju so občani policiji predali 391 različnih pištol in pušk, so navedli na notranjem ministrstvu. Za predajo se je do zdaj odločilo 395 ljudi, največ na območju Policijske uprave Kranj. Za zdaj med predanim orožjem ni bilo ukradenih kosov ali takih, ki bi bili uporabljeni v kaznivih dejanjih.

Kot je ministrstvo zapisalo v odgovoru na vprašanje poslanca SDS Zvonka Černača o številu prostovoljno predanega nezakonitega orožja, je bilo v času izvajanja dopolnitve zakona o orožju, ki omogoča predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic, največ kosov nelegalnega orožja predanih na območju Policijske uprave Kranj (PU), in sicer 111. Sledita Policijska uprava Ljubljana z 82 predanimi kosi in Policijska uprava Celje, kjer so policisti prevzeli 59 kosov orožja.

Na območju Policijske uprave Novo mesto so občani predali 47 kosov, na območju PU Maribor 36 kosov, PU Koper 24 kosov, na območjih PU Murska Sobota in Nova Gorica pa po 13 kosov. Pri tem so zajeti podatki o predanih avtomatskih, lovskih in drugih puškah ter vseh vrst pištol, bomb in min, so v odgovoru navedli na ministrstvu.

Glede na vrsto orožja so občani policiji doslej predali 30.642 kosov ostrega streliva, 1.773 šibrnih nabojev, 1.093 manevrskih in 1.913 plinskih nabojev. Pa tudi 240 pištol, 106 pušk, 32 avtomatskih pušk in 13 plinskih pištol. Predanih je bilo tudi deset plinskih bomb, 107 ročnih bomb ali min, deset drugih minsko-eksplozivnih sredstev, 2.196 gramov eksploziva, 2.209 kosov različnih vžigalnikov, 104 metre vžigalne vrvice in 127 kosov različnih delov orožja.

Nelegalno orožje sta policiji predala dva državljana Hrvaške, 352 državljanov Slovenije in 41 oseb, za katere državljanstvo ni znano oziroma ni bilo vpisano, saj to ni obvezen podatek za evidenco.

Orožje predale tudi ženske

Med moškimi izročitelji jih je bilo 210 starih nad 64 let, 42 med 54 in 63 let, 16 med 44 in 53 let, sedem med 34 in 43 let ter dva med 24 in 33 let. Med ženskami, ki so izročile orožje, jih je bilo 90 starih nad 64 let, 15 med 54 in 63 let, sedem med 44 in 53 let ter pet med 34 in 43 let. Za eno osebo podatka o spolu in starosti ni.

Po dosedanjem preverjanju med predanim nelegalnim orožjem ni bilo kosov, ki bi bili uporabljeni v kaznivih dejanjih ali beleženi kot ukradeni, ob tem pa na ministrstvu dodajajo, da je veliko kosov predanega orožja še nepregledanih. S podatki o ocenah količine neprijavljenega orožja na ministrstvu ne razpolagajo, glede na pridobljene ocene o zasegih nelegalnega orožja v primerjavi z registriranim pa ocenjujejo, da ne gre za velike količine.

V obdobju od 13. decembra lani do 31. januarja letos je na upravnih enotah odjavilo orožje s pretečenimi listinami 11 oseb. Gre za osebe, ki so za orožje posedovale orožne listine, ki jim je potekla veljavnost, še navajajo na ministrstvu.