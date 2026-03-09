Evropski parlament prejel zahtevo za odvzem imunitete Toninu

Evropski parlament je prejel zahtevo slovenskih oblasti za odvzem poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu (EPP/NSi), je danes v Strasbourgu povedala predsednica parlamenta Roberta Metsola. Zdaj bo zahtevo v tajnem postopku obravnaval parlamentarni odbor za pravne zadeve (Juri).

"Od slovenskih oblasti sem prejela zahtevo za odvzem imunitete Mateju Toninu, ki jo pošiljam odboru za pravne zadeve," je ob začetku plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu povedala Roberta Metsola.

Odbor Juri bo v okviru postopka, ki je tajen, med drugim zaslišal poslanca, na koncu pa podal priporočilo, ali naj se mu odvzame imuniteta ali ne. Končno odločitev o tem bo parlament sprejel na plenarnem zasedanju, nakar bo predsednica o rezultatu glasovanja obvesti pristojne nacionalne oblasti. Postopek ni časovno omejen, so februarja za STA pojasnili v parlamentu.

Pojasnili so, da je namen poslanske imunitete zaščititi Evropski parlament in njegove člane pred pravnimi postopki v povezavi z opravljanjem njihovih parlamentarnih dolžnosti in da ne gre za "osebni privilegij evropskega poslanca". Pri priporočilu odbora in odločitvi parlamenta gre obenem zgolj za postopkovni korak, ki omogoči sodne postopke, in ne za obsodilno sodbo, so dodali.

Specializirano državno tožilstvo je odvzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Do kazenskega pregona članov Nove Slovenije so bili kritični v največji politični skupini Evropskega parlamenta, Evropski ljudski stranki (EPP), član katere je tudi Tonin. Evropskega komisarja za vladavino prava Michaela McGratha so pozvali, naj Evropska komisija spremlja pregon članov NSi v Sloveniji v zadevi Knovs in preuči, ali bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe.