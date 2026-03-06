Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
6. 3. 2026,
17.09

Nika Tomc judo

Judo, velika nagrada Zgornje Avstrije

V Linzu uvodni dan do zmage le Nika Tomc

Nika Tomc je zmagala v Linzu. Foto: Aleš Fevžer

Nika Tomc je zmagala v Linzu.

Foto: Aleš Fevžer

Uvodni dan velike nagrade Zgornje Avstrije v judu je med Slovenci zmago zabeležila le varovanka Marjana Fabjana Nika Tomc v kategoriji do 57 kg. Trojica slovenskih tekmovalcev je tatami v Linzu zapustila brez zmage.

Devetnajstletna Tomc je po prostem prvem krogu začela nastope z zmago proti Britanki Acelyi Toprak. V podaljšku, skupaj šele po osmih minutah borbe, je Britanko za zmago prisilila v še tretjo kazen.

V osmini finala je Slovenki pot v boj za kolajne zaprla Hrvatica Dora Bortas in se ji oddolžila za lanski poraz v finalu evropskega pokala v Sarajevu. Nepazljivosti sredi dvoboja je sledil met za ipon.

Prva je na tatami v isti kategoriji stopila mlada Korošica Jevgenija Gajić, ki jo je v podaljšku za zmago vrgla nekdanja mladinska svetovna prvakinja Chloe Devictor iz Francije.

Za Davida Štarkla je bil v uvodni borbi kategorije do 60 kg usoden Kazahstanec Šerzod Davlatov.

"S Kazahstancem se dobro poznava s treningov, borila sva se že v Podčetrtku. Danes mi ni šlo. Za mano so letos trije dobri rezultati - sedmo mesto v Parizu ter eno drugo in eno tretje mesto. Zato sem imel visoka pričakovanja, a žreb ni bil najbolj ugoden," je po nastopu povedal slovenski tekmovalec.

V isti kategoriji je bil za Gala Blažiča premočan četrti nosilec Madžar Csanad Feczko. Petindvajsetletnik, ki na svetovni lestvici zaseda 30. mesto, je dominiral skozi celoten dvoboj.

V soboto bodo na tatami v dvorani TipsArena od Slovencev stopili Kaja Kajzer in Leila Mazouzi (obe do 63 kg), Martin Hojak (do 73 kg) ter Igor Tsurkan in Aljaž Plantak (oba do 81 kg). V nedeljo bosta nastopila še Metka Lobnik (do 78 kg) in Gal Bertalanič Žižek (do 100 kg).

