V Mariboru že zavihali rokave, trener Dudić pa še nekaj pogreša

Konec je božično-novoletnih praznikov za nogometaše Maribora. Vijolice so v 1. SNL prezimile na drugem mestu, a za vodilnimi Celjani zaostajajo kar 12 točk. V soboto so pod vodstvom trenerja Feđe Dudića opravili prvi trening. Čez dober teden se bodo odpravili na priprave v Turčijo, že v naslednjih dneh pa velja pričakovati pestro dogajanje okrog sestavljanja nove igralske križanke. Strateg iz BiH nima na voljo vseh kandidatov, v klubu pa bi rad čimprej pozdravil želene okrepitve.

V Mariboru želijo obuditi pregovor "vijolice cvetijo spomladi", ki jim je v preteklosti prinesel že ogromno lovorik. Čeprav za jesenskimi prvaki Celjani zaostajajo kar ducat točk, se zavedajo, da bi se lahko Rierovi četi že z uvodno zmago, 1. februarja bo namreč v uvodu v spomladanski del na sporedu štajerski derbi v Mariboru, približali na devet točk. Tako v mestu ob Dravi še vedno stanuje optimizem, še večji pa bi lahko nastal, če bi v Ljudski vrtu prišle želene okrepitve. Trener je zaupal vodstvu kluba, na katerih igralnih položajih bi se rad izdatneje okrepil.

Trener Feđa Dudić in kapetan Ažbe Jug vstopata v zimsko pripravljalno obdobje. Foto: Jure Banfi

"Seveda bi si želeli, da bi imeli takoj na voljo celotno zasedbo, vendar ni lahko že prvi dan pripeljati igralce. Uprava kluba dela na tem, prizadeva si najti najustreznejše rešitve in verjamem, da bomo do odhoda v Antalyo imeli popoln kader," sporoča Feđa Dudić. Zaveda se, da mora zaostriti konkurenco, po oddelanih pripravah pa pričakuje ekipni napredek.

Mariborčani vstopajo v spomladanski del kot najbližji zasledovalci jesenskih prvakov Celjanov. Podobno kot Koper za grofi zaostajajo ducat točk. Foto: Jure Banfi

"Zato še bolj obžalujem, da smo si pokvarili zaključek jesenskega dela proti Aluminiju. Ko mi je bilo med dnevi premora najtežje, so mi v spominu ostale besede Viol, kot spodbuda pred vstopom v novo poglavje. Kot sem obljubil navijačem, storil bom vse, kar je v mojih močeh, da v spomladanskem obrnemo rezultatsko krivuljo navzgor," Dudić še obžaluje neverjeten padec Maribora v sosedskem obračunu proti Kidričanom, ko je še dobrih deset minut pred koncem vodil z 2:0, nato pa po razburljivem zaključku ostal brez točk (2:3).

Brez Sikoška, Mbine in Bambe

Kar se tiče kadra, velja prve potrditve sklepanja letošnjih poslov pričakovati že v prihodnjih dneh. Najboljši strelec Maribora Benjamin Tetteh in pa Žiga Repas se vračata po poškodbah, tako da bosta najprej vadila po individualnem programu. Izkušeni reprezentant Slonokoščene obale Jean Michäel Seri je trenutno na afriškem pokalu narodov, Gregor Sikošek, Orphé Mbina in Malamine Bamba, ki bi lahko v zimskem prestopnem roku zapustili Ljudski vrt, pa bodo po dogovoru izpustili uvodni del.

Vijolice so prvi trening v letu 2026 opravile v Ljudskem vrtu. Foto: Jure Banfi

"Menim, da ta ekipa zmore več. Na nekaterih tekmah smo to tudi pokazali, nedvomno pa moramo biti bolj stanovitni. Amplituda ne more od vrha do dna in to bo prvi cilj, ki ga moramo popraviti v naslednjih petih mesecih. V drugi polovici sezone potrebujemo večjo mero stanovitnosti v igri. Ko se zgodijo vmesni krizni trenutki, so lahko le kratki in jih ne sme biti veliko," je ob nagovoru moštvu po vstopu v novo poglavje poudaril trener Dudić, ki ga čaka zahtevna naloga, saj je Maribor sredi jeseni že izpadel iz pokalnega tekmovanja, v boju za državni naslov pa mu Celjani bežijo kar ducat točk.

S soncem obsijani Ljudski vrt čaka na lovoriko NK Maribor že vse od leta 2022. Foto: Jure Banfi

Nova sezona NK Maribor brez lovorike bi prinesla novo nezadovoljstvo, zato so izbranci pod taktirko Dudića, ki so v soboto opravili prvi trening v letu 2026, v Ljudskem vrtu še pod toliko večjim pritiskom.