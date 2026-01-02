Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
2. 1. 2026,
15.35

nogometna tržnica 1. SNL Prva liga Telemach NK Olimpija

Gal Lubej Fink se poslavlja od Olimpije

Š. L.

Gal Lubej Fink | Gal Lubej Fink ni več član Olimpije. | Foto Guliverimage

Gal Lubej Fink ni več član Olimpije.

Foto: Guliverimage

Vratar Gal Lubej Fink se po izteku pogodbe po dveh polnih letih poslavlja od NK Olimpija Ljubljana, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Matevž Vidovšek
Sportal Mladi vratar Olimpije prekinil molk z ganljivim zapisom

Zmajem se je pridružil v januarskem prestopnem roku leta 2024 iz NK Bravo ter v zeleno-belem dresu zbral tri uradne nastope. Med njimi je tudi majska tekma proti Bravu, po kateri so Zmaji dvignili pokal Prve lige Telemach. "Gal, hvala in srečno na nadaljnji nogometni poti!" so še dodali pri Olimpiji. 

Že pred dnevi pa je na Instagramu svojo vrnitev napovedal Matevž Vidovšek, ki je prvi del sezone izpustil zaradi bolezni. "Soočal sem se z osebnimi zadevami, ki so zahtevale čas, mir in predvsem moč. Decembra sem že začel trenirati po individualnem programu, ki ga izvajajo tudi ostali soigralci, 15. januarja pa se ekipi pridružujem na pripravah v Španiji. Se vidimo kmalu," je takrat sporočil Vidovšek, ki ga je ob odsotnosti v vratih zamenjal Matevž Dajčar.

Olimpija je jesenski del sezone končala na petem mestu 1. SNL s 25 točkami oziroma kar 18 točkami manj od vodilnega Celja. Zmaji bodo prvo tekmo spomladanskega dela odigrali 31. januarja, ko bodo v Stožicah gostili Muro.

nogometna tržnica 1. SNL Prva liga Telemach NK Olimpija Matevž Vidovšek Gal Lubej Fink
