Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
10. 3. 2026,
20.26

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,41

Natisni članek

Natisni članek
smrt Alojz Ihan

Torek, 10. 3. 2026, 20.26

44 minut

Umrl je imunolog Alojz Ihan

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,41
Alojz Ihan | Širša javnost je Alojza Ihana spoznala v času epidemije covida-19. | Foto STA

Širša javnost je Alojza Ihana spoznala v času epidemije covida-19.

Foto: STA

Umrl je Alojz Ihan, zdravnik, imunolog, profesor in pisatelj, so sporočili na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Kot so zapisali, je slovenska medicina izgubila izjemnega strokovnjaka, javnost pa pronicljivega razlagalca znanosti in sveta. Star je bil 64 let.

Ihan je bil redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo. Kot vodja oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja obrata za proizvodnjo celic CAR-T je pomembno zaznamoval razvoj sodobne imunologije in klinične mikrobiologije v Sloveniji. Njegovo strokovno delo je obsegalo diagnostiko prirojenih okvar imunskega sistema ter razvoj naprednih celičnih terapij za zdravljenje raka, so ob njegovi današnji smrti zapisali na zdravniški zbornici.

Širša javnost ga je spoznala v času epidemije covida-19

Širša javnost ga je spoznala v času epidemije covida-19, ko je na javnosti razumljiv način pojasnjeval, kako se virus širi in kako ga je mogoče omejiti. S tem pa je po mnenju zdravniške skupnosti postal "eden najpomembnejših glasov znanstvenega razuma" v slovenski javnosti.

"S svojo mirno, argumentirano in razumljivo razlago je pomagal ljudem razumeti delovanje virusov, pomen cepljenja in širše družbene razsežnosti epidemije," so ob tem zapisali na zbornici. Za svoje izjemno delo na področju komuniciranja znanosti je leta 2021 prejel naziv komunikator znanosti, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija.

Ihan je po diplomi na medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1987 svojo poklicno pot začel na Inštitutu za mikrobiologijo. Raziskovalno se je izpopolnjeval tudi v tujini, med drugim na Nacionalnem inštitutu za raziskave raka v Genovi ter na Armed Forces Radiobiology Research Institute v Bethesdi v ZDA. Doktorat medicinskih znanosti je pridobil leta 1993, leta 1997 pa postal specialist klinične mikrobiologije. Leta 2006 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja.

Študentom medicine približeval zapleten svet imunskega sistema

Kot pedagog je generacijam študentov medicine, farmacije, biotehnologije in kemije približeval zapleten svet imunskega sistema. "S svojo znanstveno radovednostjo, intelektualno širino in jasno mislijo je navdihoval mlade raziskovalce in zdravnike," so navedli na zbornici.

Njegova bibliografija obsega več kot 1.500 enot, med njimi več kot 120 člankov v mednarodnih znanstvenih revijah ter 18 univerzitetnih učbenikov. Pomemben del njegovega opusa predstavljajo tudi poljudnoznanstvene knjige, s katerimi je zapletene zakonitosti imunskega sistema približal širši javnosti. Skoraj 15 let je bil tudi glavni in odgovorni urednik strokovne revije Isis.

"Alojz Ihan pa je bil mnogo več kot le vrhunski znanstvenik. Bil je tudi pesnik, pisatelj in esejist, ki je s svojo literarno občutljivostjo raziskoval meje med znanostjo, človekom in družbo," so zapisali. Njegovo literarno delo obsega pesniške zbirke, romane in eseje, za katere je prejel številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada.

"Prof. dr. Alojz Ihan je bil izjemno radoveden in pronicljiv mislec, ki je svet razumel z znanstveno natančnostjo in humanistično občutljivostjo. V javnih nastopih je vedno ohranjal spoštljiv ton, razumljivost in zavezanost resnici, zaradi česar je bil med ljudmi prepoznan kot zaupanja vreden sogovornik," so ob njegovi smrti zapisali na zbornici. Dodali so, da bo v spominu ostal kot izjemen zdravnik, učitelj, urednik, pisatelj in mislec.

Alojz Ihan
Novice Alojz Ihan: zakaj omikron lahko postane nekaj "pozitivnega"
Alojz Ihan
Novice Ihan: Vsak dramatičen članek še ne pomeni dramatične spremembe #video
Alojz Ihan
Novice Ihan: To nas čaka jeseni
Alojz Ihan
Novice Alojz Ihan svari: To je nujen obrat, ki ga moramo storiti #video
Alojz Ihan
Novice Alojz Ihan: Bi petletnika poslali samega čez prometno cesto?
smrt Alojz Ihan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.