Umrl ugledni zdravnik Peter Černelč

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je sporočilo, da je v 78. letu starosti umrl prof. dr. Peter Černelč, eden ključnih stebrov slovenske hematologije. Bil je dolgoletni predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana in veljal za legendo slovenske hematologije.

Pod njegovim vizionarskim vodstvom se je slovenska hematologija razvila v sodobno, varno in mednarodno primerljivo stroko, so ob novici o smrti Petra Černelča zapisali v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo.

"Bolnikom so bili že v času njegovega vodenja ljubljanske hematologije zagotovljeni pogoji zdravljenja, primerljivi z najrazvitejšimi evropskimi zdravstvenimi sistemi. Ob tem je ves čas ohranjal jasno etično vodilo: bolnik mora biti vedno v središču strokovnih odločitev in človeškega odnosa," so poudarili.

Pod njegovim vodstvom in v sodelovanju s sodelavci so bili v klinično prakso uvedeni pomembni diagnostični in terapevtski preboji, razvijali so se napredni pristopi zdravljenja, informacijski sistemi in organizacija sodobne bolnišnične obravnave. Bil je eden ključnih snovalcev razvoja presaditev krvotvornih matičnih celic in drugih naprednih oblik zdravljenja.

"Posebno vrednost njegovega dela predstavlja razvoj celostne obravnave bolnikov. Razumel je, da uspeh zdravljenja ni odvisen le od medicine, temveč tudi od podpore bolniku kot človeku – psihološke, prehranske in rehabilitacijske. Tudi te pomembne premike je razvijal skupaj s kolegi različnih strok, saj je verjel v moč sodelovanja. S tem je pomembno prispeval k boljši kakovosti življenja bolnikov in njihovemu vračanju v aktivno življenje," so pojasnili v združenju.