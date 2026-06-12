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Avtor:
R. K.

Petek,
12. 6. 2026,
7.51

Osveženo pred

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Natisni članek
zdravnik Zdravniška zbornica Slovenije zastrupitev

Petek, 12. 6. 2026, 7.51

1 minuta

Pediater opozarja: Teh izdelkov nikoli ne puščajte na dosegu otrok, konča se lahko zelo resno

Avtor:
R. K.

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filter cigarete Iqos | Ostra kovinska ploščica, ki jo vsebuje filter elektronske cigarete, lahko poškoduje sluznico prebavil ali celo predre stene prebavil. | Foto Zdravniška zbornica Slovenije

Ostra kovinska ploščica, ki jo vsebuje filter elektronske cigarete, lahko poškoduje sluznico prebavil ali celo predre stene prebavil.

Foto: Zdravniška zbornica Slovenije

V maju so na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana obravnavali kar pet otrok zaradi zaužitja filtra cigarete Iqos. "To je zelo nevarno zaradi možnosti zastrupitve z nikotinom in kovinskega delca, ki lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje stene prebavil," opozarja pediater gastroenterolog Matjaž Homan in ob tem starše poziva, naj tovrstnih izdelkov ne puščajo na dosegu otrok.

Na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana so v preteklem mesecu pomagali petim otrokom zaradi zaužitja filtra cigarete Iqos. Ta poleg nikotina vsebuje še zelo ostro kovinsko ploščico, ki lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje stene prebavil. Šlo je za zelo majhne otroke, od šestmesečnega dojenčka do leto in pol starega otroka. 

"Najpogosteje gre za preprosto zgodbo: filter je odložen na kuhinjski mizi, otrok je v naročju ali bližini, ko odrasli za trenutek pogledajo stran, pa ga zagrabi in da v usta. Takšna situacija se lahko konča zelo resno," je na posnetku, objavljenem na strani Zdravniške zbornice Slovenije na Facebooku, opozoril pediater gastroenterolog Matjaž Homan

Kot pojasni Homan, je zaužitje filtra elektronske cigarete zelo nevarno zaradi možnosti zastrupitve z nikotinom, ki se kaže s prebavnimi težavami, kot sta bruhanje in driska, v hujših primerih pa tudi z motnjami zavesti. Kovinski delec, ki je v filtru cigarete Iqos, pa lahko poškoduje sluznico prebavil ali povzroči celo predrtje stene prebavil. Delček morajo zato zdravniki čim prej in zelo previdno odstraniti z endoskopom.

zdravnik Zdravniška zbornica Slovenije zastrupitev
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