Na Duplici pri Kamniku je v torek zvečer umrl moški, ki je padel z balkona večstanovanjske stavbe. Pred tem naj bi ogrožal varnost ljudi. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.

Kot je poročal portal Kamnik.info, so policisti v torek okoli 21. ure posredovali v eni od večstanovanjskih stavb na Jakopičevi ulici na Duplici. Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so bili obveščeni o osebi, ki naj bi ogrožala varnost ljudi.

Moški naj bi grozil z ostrim predmetom, predvidoma nožem, ob prihodu policistov pa se je pognal z balkona v četrtem nadstropju stavbe. Pri tem je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju dogodka.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.