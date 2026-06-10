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Avtor:
M. L.

Sreda,
10. 6. 2026,
15.59

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek
smrt Kamnik

Sreda, 10. 6. 2026, 15.59

14 minut

Smrt

Moški v Kamniku ogrožal ljudi, nato umrl po padcu z balkona

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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slovenska policija, trak | Foto STA

Foto: STA

Na Duplici pri Kamniku je v torek zvečer umrl moški, ki je padel z balkona večstanovanjske stavbe. Pred tem naj bi ogrožal varnost ljudi. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.

Kot je poročal portal Kamnik.info, so policisti v torek okoli 21. ure posredovali v eni od večstanovanjskih stavb na Jakopičevi ulici na Duplici. Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so bili obveščeni o osebi, ki naj bi ogrožala varnost ljudi. 

Moški naj bi grozil z ostrim predmetom, predvidoma nožem, ob prihodu policistov pa se je pognal z balkona v četrtem nadstropju stavbe. Pri tem je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju dogodka.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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