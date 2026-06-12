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Avtorji:
R. K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
11.39

Osveženo pred

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Natisni članek
UKC Ljubljana srčni spodbujevalnik zdravljenje

Petek, 12. 6. 2026, 11.39

7 minut

V zadevi Peterka sklenjena sodna poravnava

Avtorji:
R. K., STA

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Mateja Peterka | Sodišče prve stopnje je v vmesni sodbi ugotovilo, da je tožbeni zahtevek družine utemeljen, da je bila pri operativnem posegu storjena strokovna napaka in da so bile storjene številne nepravilnosti tudi pri zdravljenju v mesecih po operaciji. | Foto STA

Sodišče prve stopnje je v vmesni sodbi ugotovilo, da je tožbeni zahtevek družine utemeljen, da je bila pri operativnem posegu storjena strokovna napaka in da so bile storjene številne nepravilnosti tudi pri zdravljenju v mesecih po operaciji.

Foto: STA

Družina Peterka in ljubljanski klinični center sta v mediaciji sklenila sodno poravnavo, poroča časnik Delo. Družina je dve leti po menjavi srčne elektrode pri otroku zoper klinični center vložila odškodninsko tožbo. Ljubljansko okrožno sodišče ji je pritrdilo, da je bila storjena strokovna napaka, a se je bolnišnica pritožila.

Spis je po pritožbi romal na višje sodišče, a sta, še preden bi to odločilo, stranki pravdni spor končali s poravnavo, navaja Delo. Glede na to, da je mediacija tajna, podrobnosti niso znane.

Družina Peterka je tožbo vložila leta 2018, dve leti po operaciji takrat triletnega otroka s prirojeno srčno napako. Dečku so mesec dni po rojstvu vstavili srčni spodbujevalnik, ki je deloval dobro, otrok se je normalno razvijal in bil zdrav. Zaradi okvarjene elektrode so spodbujevalnik julija 2016 v ljubljanskem UKC zamenjali. Danes 14-letnik je povsem odvisen od pomoči staršev, ni se sposoben samostojno gibati, obračati, hraniti. Vstavljeno ima traheostomo, ki zahteva posebno nego.

Sodišče prve stopnje je po dokaznem postopku z izvedencem iz Univerzitetne klinike v Münchnu, zaslišanjem prič in izvedbo listinskih dokazov konec leta 2024 v vmesni sodbi ugotovilo, da je tožbeni zahtevek družine utemeljen, da je bila pri operativnem posegu storjena strokovna napaka in da so bile storjene številne nepravilnosti tudi pri zdravljenju v mesecih po operaciji.

Deček doživel štiri srčne zastoje in hudo okvaro možganov

Kot navaja Delo, je dokazni postopek pokazal, da je operater ob zamenjavi elektrode srčnega spodbujevalnika to prišil na napačni prekat, kar je vodilo do poslabšanja srčne funkcije. Deček je doživel štiri srčne zastoje, kar je povzročilo hudo okvaro možganov.

V UKC Ljubljana so ves čas trdili, da je bil poseg opravljen z najvišjo strokovnostjo in skrbnostjo in v skladu s takrat znano medicinsko doktrino ter da pooperativni zapleti in komplikacije niso nastali zaradi nestrokovnega kirurškega posega, dodaja časnik. Ob napovedi pritožbe na vmesno tožbo so pojasnili, da sodišče glede na strokovno kompleksnost primera v sodbi ni upoštevalo vseh relevantnih dejstev in predloženih tujih medicinskih študij ter da je napačno razumelo ključna medicinska dejstva.

UKC Ljubljana srčni spodbujevalnik zdravljenje
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