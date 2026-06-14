Slovenska odbojkarska reprezentanca bo na Kitajskem ob 14. uri odigrala zadnjo tekmo uvodnega turnirja lige narodov. V tej je še neporažena, saj je gostiteljico, Poljsko in Kubo premagala po petih setih. Zgodaj popoldne ji bo nasproti stala še ena od štirih neporaženih ekip, Japonska. Ta je z osmimi točkami, Slovenci jih imajo šest, trenutno druga. Slovenci se bodo nato vrnili v domovino, kjer bodo med 24. in 28. junijem drugi turnir lige narodov gostili v Stožicah.

Slovenci so se z vedno neugodnimi Japonci v tem tekmovanju srečali že šestkrat, zmagali pa le enkrat, in sicer leta 2021 v Riminiju, kjer so bili boljši s 3:0.

Azijci so za zdaj na Kitajskem nanizali tri zmage: proti Ukrajini (3:0), Poljski (3:2) in Kitajski (3:1) ter imajo tako dve točki več od Slovencev.

"Upam na najboljše, v zadnjih letih nismo našli odgovora na njihovo igro. Kadarkoli smo igrali z njimi, nam niso dali dihati niti za sekundo. Upam, da bomo imeli tokrat svojo priložnost, jo izkoristili in tekmo obrnili v svojo korist. Maksimalno se bomo pripravili tako taktično kot fizično, da bomo odigrali čim boljšo tekmo," je pred srečanjem z Japonsko v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal prosti igralec Jani Kovačič.

Na vrhu svetovne lestvice zdaj Italijani, Slovenci tik pred Japonci

Tudi na svetovni jakostni lestvici sta ekipi praktično izenačeni, ločijo ju le dobre štiri točke. Slovenci so trenutno peti, Japonci pa šesti na svetu. V zadnjih dneh pa je prišlo do menjave na vrhu, vladavino Poljakov, ki jim na Kitajskem ne gre po željah, so končali Italijani.

Ob Slovencih in Japoncih so v ligi narodov po treh tekmah neporaženi še Brazilci in Američani.

Turnir v Stožicah bo med 24. in 28. junijem. Foto: Aleš Fevžer

Drugi turnir bo v Stožicah

Drugi turnir bodo igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že začel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles. Vrhunec reprezentančne sezone bo septembrsko evropsko prvenstvo.

Liga narodov, 14. junij: Lestvica lige narodov