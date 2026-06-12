Naslednji slovenski tekmec pravkar v akciji, Slovenci se pripravljajo na nov dvojček #vŽivo

Slovenska odbojkarska reprezentanca je ligo narodov odprla z dvema zmagama po petih setih. Najprej je vlogo favoritov upravičila proti gostiteljici turnirja Kitajski, nato pa premagala še prvo reprezentanco sveta Poljsko. Slovenci imajo danes tekmovalni premor, v soboto ob 14. uri pa bodo lovili tretjo zmago proti Kubancem, ki se pravkar merijo z Ukrajino. Za konec turnirja se bodo Slovenci v nedeljo pomerili z Japonsko, ki jo danes čaka boj s Poljaki.

Slovenski odbojkarji so po uvodnih dveh tekmah nove sezone lige narodov lahko zelo zadovoljni. Po dveh tekmah imajo na računu prav toliko zmag. Obe so dosegli po petih setih, najprej so premagali Kitajsko, nato še Poljsko.

Danes imajo tekmovalni premor pred drugim "dvojčkom" uvodnega dejanja v Aziji. V soboto ob 14. uri jim bodo nasproti stali Kubanci, v nedeljo ob 14. uri pa še vedno neugodni in hitri Japonci. Kubanci, ki so prvo tekmo izgubili, se pravkar merijo z Ukrajino.

Ob Slovencih imajo dve zmagi trenutno le še Brazilci, ki gostijo enega od treh uvodnih turnirjev. Ob omenjenih reprezentancah so v igri za dve zmagi po dveh tekmah le še Japonci, Američani in Srbi.

Japonci so za uvod brez oddanega niza odpravili Ukrajino, danes pa jih čaka bitka s Poljsko. Američani bodo drugo zmago iskali proti Nemcem, Srbi pa proti Belgijcem.

Čez dva tedna v Stožicah

Drugi turnir bodo Slovenci igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že začel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles.

Vrhunec reprezentančne sezone bo septembrsko evropsko prvenstvo.

Liga narodov, 12. junij: Lestvica lige narodov