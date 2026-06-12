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Avtor:
Pe. M.

Petek,
12. 6. 2026,
10.42

Osveženo pred

20 minut

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odbojkarska liga narodov odbojka slovenska odbojkarska reprezentanca Fabio Soli

Petek, 12. 6. 2026, 10.42

20 minut

Liga narodov, 12. junij

Naslednji slovenski tekmec pravkar v akciji, Slovenci se pripravljajo na nov dvojček #vŽivo

Avtor:
Pe. M.

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slovenska odbojkarska reprezentanca : Poljska | Slovenci so turnir odprli z dvema zmagama, danes imajo tekme prost dan, v soboto ob 14. uri jih čaka tekma s Kubanci. | Foto VolleyballWorld

Slovenci so turnir odprli z dvema zmagama, danes imajo tekme prost dan, v soboto ob 14. uri jih čaka tekma s Kubanci.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska odbojkarska reprezentanca je ligo narodov odprla z dvema zmagama po petih setih. Najprej je vlogo favoritov upravičila proti gostiteljici turnirja Kitajski, nato pa premagala še prvo reprezentanco sveta Poljsko. Slovenci imajo danes tekmovalni premor, v soboto ob 14. uri pa bodo lovili tretjo zmago proti Kubancem, ki se pravkar merijo z Ukrajino. Za konec turnirja se bodo Slovenci v nedeljo pomerili z Japonsko, ki jo danes čaka boj s Poljaki.

slovenska odbojkarska reprezentanca : Poljska, Nik Mujanović
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Slovenski odbojkarji so po uvodnih dveh tekmah nove sezone lige narodov lahko zelo zadovoljni. Po dveh tekmah imajo na računu prav toliko zmag. Obe so dosegli po petih setih, najprej so premagali Kitajsko, nato še Poljsko. 

Danes imajo tekmovalni premor pred drugim "dvojčkom" uvodnega dejanja v Aziji. V soboto ob 14. uri jim bodo nasproti stali Kubanci, v nedeljo ob 14. uri pa še vedno neugodni in hitri Japonci. Kubanci, ki so prvo tekmo izgubili, se pravkar merijo z Ukrajino.

Ob Slovencih imajo dve zmagi trenutno le še Brazilci, ki gostijo enega od treh uvodnih turnirjev. Ob omenjenih reprezentancah so v igri za dve zmagi po dveh tekmah le še Japonci, Američani in Srbi

Japonci so za uvod brez oddanega niza odpravili Ukrajino, danes pa jih čaka bitka s Poljsko. Američani bodo drugo zmago iskali proti Nemcem, Srbi pa proti Belgijcem.

Čez dva tedna v Stožicah

Drugi turnir bodo Slovenci igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že začel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles.

Vrhunec reprezentančne sezone bo septembrsko evropsko prvenstvo.

Liga narodov, 12. junij:

Lestvica lige narodov

Reprezentanca Slovenije za turnir na Kitajskem:

Podajalci: Uroš Planinšič, Nejc Najdič
Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović
Sprejemalci: Rok Možič, Rok Bračko, Luka Marovt, Klemen Šen
Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič
Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič
Rezervi: Valentin Predan, Jošt Kržič

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