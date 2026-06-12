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Avtorji:
Sportal, STA

Petek,
12. 6. 2026,
19.21

Osveženo pred

3 minute

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojka evropska liga Alessandro Orefice

Petek, 12. 6. 2026, 19.21

3 minute

Odbojka, evropska liga, drugi turnir (Ljubljana)

Slovenke brez milosti čez prvo oviro

Avtorji:
Sportal, STA

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Islandija, evropska liga | Slovenke so prišle do gladke zmage. | Foto CEV

Slovenke so prišle do gladke zmage.

Foto: CEV

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi drugega turnirja evropske lige v Ljubljani premagala Islandijo s 3:0 (9, 9, 16). Slovenske odbojkarice so na tretji tekmi v ligi prišle do tretje zmage in ostajajo stoodstotne.

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Izbranke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja so uspešno začele evropsko ligo z dvema zmaga na prvem turnirju v črnogorskem baru, kjer so premagale Črno goro in Gruzijo. Islandke so medtem na uvodnem turnirju izgubile s Slovakinjami in Avstrijkami.

Slovenke so bile tudi danes nesporne favoritinje. Na svetovni lestvici so namreč 19. in na evropski 13., medtem ko Islandke šele 102. reprezentanca sveta in 42. v Evropi. Doslej sta se ekipi merili le dvakrat v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2019, ko je Slovenija obe tekmi dobila s 3:0.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Islandija, evropska liga | Foto: CEV Foto: CEV

Danes je bila razlika v kvaliteti med reprezentanca očitna, Slovenke pa po tretji zmagi na prav toliko tekmah ostajajo pri samem vrhu evropske lige in ostajajo v boju za prva štiri mesta, ki peljejo na zaključni turnir.

V slovenski izbrani vrsti je bila s 16 točkami najuspešnejša naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah, medtem ko je Lorena Lorber Fijok prispevala deset točk.

Slovenke bodo v nedeljo na drugi tekmi pred domačimi gledalci ob 18. uri igrale še z Latvijkami, ki so prav tako izgubile obe uvodni tekmi, a prvim nosilkam lige Romunkam povzročale kar nekaj težav. V soboto bosta med seboj igrali Islandija in Romunija.

Evropska liga, 12. junij:

Lestvica:

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