Slovenci po izjemno napeti bitki do velike zmage #video

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na turnirju lige narodov na Kitajskem že pri dveh zmagah. Po tem ko se je v prvem krogu namučila z gostiteljico Kitajsko in zmagala s 3:2 v nizih, je danes odigrala še eno izjemno napeto in izenačeno tekmo s favoriziranimi Poljaki in prav tako slavila po petih nizih s 3:2. Zablestel je Nik Mujanović s 37 točkami. Na uvodni tekmi dneva v Linyiju je Ukrajina s 3:1 premagala Kitajsko.

Slovenski odbojkarji so novo sezono lige narodov odprli proti gostiteljem turnirja v Linyiju Kitajcem, proti katerim so prikazali predstavo z veliko nihanji in po petih setih vendarle prišli do želene zmage. Danes jih je pričakal še zahtevnejši tekmec, zmagovalka lanske izvedbe lige narodov in prva reprezentanca sveta Poljska, ki je v Aziji prav tako kot Slovenci s premešano zasedbo. Poljaki so za uvod s 3:0 premagali Kubance, s Slovenci pa so imeli pravo vojno.

Slovenija : Poljska 3:2 (25, -23, 24, -21, 17) Gimnazija olimpijskega športnega parka Linyi, sodnik in sodnica: Sarikaya (Turčija), Jurković (Hrvaška). Slovenija: Pajenk 5, Planinšič 1 (1 blok), Kozamernik 12 (1 as, 2 bloka), Marovt 3, Bračko 11 (1 as), Štalekar 3, Predan, Okroglič, Kovačič, Možič, Mujanović 37 (2 asa, 1 blok), Kržič, Najdič, Šen 16 (2 asa, 3 bloki). Poljska: Nasevich, Lemanski 10 (1 as, 2 bloka), Sliwka, Ciunajtis, Majchrzak 1 (1 as), Granieczny, Firszt 19 (2 asa), Markiewich, Gierzot 14 (1 as, 2 bloka), Bakaj, Jakubiszak 17 (4 bloki), Gomulka 20 (2 asa, 2 bloka), Zych, Firlej 3 (1 as, 1 blok).

Fabio Soli je tekmo začel s preverjenima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernik, na korektorskem mestu je bil tokrat Nik Mujanović, sprejemalca Rok Bračko in Klemen Šen, podajalec Uroš Planinšič in libero Jani Kovačič. V postavi ni bilo korektorja Tončka Šterna (težave s hrbtom), bil pa je debitant Valentin Predan, ki še čaka na prvi uradni članski reprezentančni nastop.

Slovenska izbrana vrsta je v 21. medsebojnem obračunu proti Poljakom zabeležila deseto zmago. V ligi narodov sta se tekmeca pomerila sedmič, tretjič pa so slavili Slovenci.

Poljaki so udarno začeli, povedli s 3:0, nato pa so Slovenci le vzpostavili ravnotežje in v nadaljevanju večkrat izenačili. Po 15:15 so Poljaki znova povedli za tri točke, ob številnih preobratih pa so Slovenci prvič povedli pri 23:22 po enojnem bloku Jana Kozamernika. Slovenija je imela tri zaključne žogice za niz, preden je z asom Kozamernika povedla z 1:0 v nizih.

Foto: VolleyballWorld

Drugi niz so bolje odprli Slovenci, a so jih varovanci Nikole Grbića po seriji sijajnih servisov ujeli in povedli z 11:8. Priključek so razpoloženi Mujanović in druščina ujeli pri 15:15 in povedli pri 17:16. Do dveh točk naskoka so prišli po napaki Poljakov (20:18), a prednosti niso zadržali. Tri zaporedne točke so tehtnico prevesile na stran tekmecev za izenačenje na 1:1.

Vodstvo Poljakov za tri točke je vnovič botrovalo lovu Slovencev in izenačenju na 6:6 po novi točki Mujanovića. Serijo točko za točko je z dvema asoma prekinil Bartosz Gomulka za vodstvo s 14:12, a le za kratko po uspešnem bloku Slovencev za 14:14. Poljaki so imeli ob koncu prednost 24:22, a jo izpustili iz rok, po dveh zaporednih točkah Mujanovića pa je Slovenija prišla do tretjega niza.

Šele v četrtem nizu je katera od ekip povedla za štiri točke (9:5), ko je to uspelo Poljakom. Ti so izkoristili malce bolj raztreseno igro z večjim številom napak Slovencev. Po zaostanku šestih točk so Solijevi varovanci strnili vrste, se po asu Mujanovića približali na tri točke (12:15), česa več pa niso zmogli in še drugič v dveh dneh je dvoboj odločil peti niz.

Foto: VolleyballWorld

Ta se je začel z dvema uspešnima blokoma Poljakov in dvema napakama Slovencev za hitrih 0:4. Vrnitev je bila ekspresna po 33. točki Mujanovića in bloku Šena za vodstvo s 7:6, toda Poljaki so se nato znova oddaljili na tri točke. Slovencem sta uspeli še dve vrnitvi, četrto zaključno žogico pa je v zmago pretvoril izjemni Mujanović z zvitim kratkim servisom.

V maratonskem obračunu se je v slovenski vrsti izkazal Nik Mujanović, ki je dosegel kar 37 točk, 16 jih je dodal Klemen Šen, 12 Jan Kozamernik, 11 pa Rok Bračko.

Na prvi tekmi dneva v Linyiju so Ukrajinci s 3:1 premagali Kitajce. Slovenci bodo imeli v petek prost dan, v soboto ob 14. uri po slovenskem času se bodo pomerili s Kubanci, za konec turnirja v Aziji pa se bodo v nedeljo ob 14. uri zoperstavili še Japoncem.

Čez dva tedna v Stožicah

Drugi turnir bodo Slovenci igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že vnel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles.

Vrhunec reprezentančne sezone bo septembrsko evropsko prvenstvo.

Liga narodov, 11. junij: Lestvica lige narodov