V Maribor prihaja danski reprezentant, po operaciji se vrača Špes Podbregar

Odbojkarski klub i-Vent Maribor nadaljuje sestavljanje igralskega kadra za sezono 2026/27. Ob kapetanu Žigi Doniku bodo pomembne vloge v novi sezoni prevzeli tudi Liam Klinger, Jakob Špes Podbregar in danski reprezentant Hjalmer Elmbaek Madsen, so sporočili iz štajerskega kluba.

Eden najbolj obetavnih igralcev mariborske odbojke ostaja v domačem klubu. Komaj 17-letni Liam Klinger bo v novi sezoni že tretjič zaporedoma član prve članske ekipe i-Vent Maribor.

"Zelo sem vesel, da bomo zgodbo z OK i-Vent Maribor nadaljevali tudi v prihodnje. Veseli me zaupanje vodstva, strokovnega štaba in soigralcev, zato odločitev o podaljšanju sodelovanja ni bila težka," je dejal mladinski reprezentant.

V ekipo se vrača tudi Špes Podbregar. Dvajsetletni sprejemalec se je Mariboru pridružil v začetku leta 2025. V njegovo prvo sezono v Mariboru je zarezala nepričakovana zdravstvena težava. Novembra je prejel diagnozo težav s srcem, zaradi katere je moral prekiniti tekmovalno sezono.

Po februarski uspešno prestani operaciji in večmesečnem okrevanju je zdaj spet pripravljen na vrnitev v poln trenažni proces. "Vesel in ponosen sem, da bom tudi v prihodnji sezoni nosil dres odbojkarskega kluba i-Vent Maribor. Veselim se novih izzivov, tekem in trenutkov, ki nas čakajo. Se vidimo v dvorani!" je za klubsko spletno stran dejal Špes Podbregar.

Glavni trener Sebastijan Škorc verjame, da ima ekipa na sprejemalskih mestih veliko kakovosti in potenciala. Foto: Jure Banfi

Novo ime v mariborski zasedbi je tudi mladi danski reprezentant Hjalmer Elmbaek Madsen, za 20-letnika bo Maribor prva profesionalna izkušnja zunaj domače države.

"Veselim se svoje prve sezone v dresu OK i-Vent Maribor. Pred menoj je nov izziv, ki ga komaj čakam. Dal bom vse od sebe, da bom ekipi pomagal do čim boljših dosežkov," je dejal Madsen.

Mariborčani nadaljujejo gradnjo mlade, ambiciozne in razvojno usmerjene ekipe, so še zapisali pri klubu, ki bo tudi v prihodnje temeljila na domačih igralcih.