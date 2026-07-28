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Avtorji:
Ž. L., STA

Torek,
28. 7. 2026,
13.43

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek
odbojkarska liga narodov Alessandro Orefice

Torek, 28. 7. 2026, 13.43

23 minut

Ženska odbojkarska reprezentanca

Odlična novica za Slovenke: zaradi spodrsljaja tekmic blizu elite

Avtorji:
Ž. L., STA

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Švedska, Fatoumatta Sillah | Slovenske odbojkarice znova na 19. mestu svetovne lestvice. | Foto Aleš Fevžer

Slovenske odbojkarice znova na 19. mestu svetovne lestvice.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopale v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev.

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Končna odločitev, katere ekipe bodo prihodnje leto nastopale v ligi narodov, naj bi bila sprejeta do sredine avgusta. Slovenke so v prvem delu letošnje reprezentančne sezone s popolnim izkupičkom šestih zmag in brez oddanega niza napredovale na zaključni turnir evropske lige, kjer so morale na koncu v finalu priznati premoč Švedinjam.

Poraza proti Skandinavkam sta varovankam italijanskega stratega Alessandra Oreficeja odščipnila skoraj devet zelo pomembnih točk na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (Fivb) v boju za tako želeno uvrstitev v ligo narodov za prihodnjo sezono, saj so izgubile tudi eno mesto.

Prehitela jih je Argentina, ki pa bi si morala na južnoameriškem pokalu, ta se je v nedeljo končal v Limi, predvidoma še nabrati nekaj točk. Toda tekmicam Slovenk v boju za uvrstitev v ligo narodov ni šlo vse po načrtih. Že v skupinskem delu so izgubile s Kolumbijkami, v polfinalu še z Brazilkami, zmaga nad Čilom v tekmi za tretje mesto pa ni bila dovolj, da bi na svetovni lestvici znova pridobile eno mesto.

Slovenske odbojkarice so tako spet 19. reprezentanca sveta, kar bi jim moralo zagotoviti zgodovinsko uvrstitev v ligo narodov, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Toda na uradni status Slovenk za sezono 2027 bo treba vseeno še malo počakati.

Fivb je namreč na svoje lestvice pred dnevi vrnila tudi Rusijo, v ženski razvrstitvi je ta deveta, a ta še ne nastopa na tekmovanjih. Glede na pravila zveze sicer iz lige narodov izpade najslabše uvrščena reprezentanca, kar je bila letos Bolgarija, nadomesti pa jo najvišjeuvrščena ekipa na svetovni lestvici, ki še ne nastopa v ligi.

V primeru uvrstitve odbojkaric v to elitno tekmovanje bi Slovenija postala ena od zgolj 13 reprezentanc, ki bi jo v boju s svetovno elito zastopali tako ženska kot moška izbrana vrsta.

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