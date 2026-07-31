"Moram priznati, da mi ta naslov res veliko pomeni," nam je po ekipnem zlatu na svetovnem prvenstvu v Oklahomi povedal Žiga Lin Hočevar. 19-letni Ljubljančan je v kajakaški ekipi nastopil skupaj s Petrom Kauzerjem in Lanom Tomincem ter postal članski svetovni prvak. Pravzaprav je v ekipo vskočil po poškodbi Martina Srabotnika in priložnost zelo dobro izkoristil.

Foto: Osebni arhiv

Če si je Peter Kauzer po svetovnem prvenstvu vzel nekaj dni za počitek, se je Žiga Lin Hočevar že 12 ur po prihodu domov usedel v kombi in se odpravil novim dogodivščinam naproti. S svojim dekletom bo nekaj dni užival, nato pa ga že čaka novo tekmovanje, evropsko prvenstvo do 23 let v Epinalu. Tega prvenstva sprva sploh ni imel v načrtu.

"Sprva je bil načrt, da ne bom tekmoval. Ko sem po televiziji gledal mladinsko svetovno prvenstvo v Krakovu, sem malo pogrešal vse skupaj. V Tacnu ne morem trenirati, zato sem se po sorazmerno kratkem svetovnem prvenstvu odločil, da grem tekmovat v Epinal. Proga je videti zelo dobra, tako da se je zelo veselim. To bo še ena nova proga, ena izmed mnogih v Franciji, na kateri še nisem veslal."

"Moram priznati, da mi ta naslov res veliko pomeni, ker si, kakorkoli obrneš, članski svetovni prvak." Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Kauzerju sta pomagala do manjkajoče lovorike

Člansko svetovno prvenstvo v Oklahomi se našemu sogovorniku v posamičnih vožnjah ni izšlo po pričakovanjih. Vseeno pa si je na nek način izpolnil veliko željo, potem ko je skupaj s Petrom Kauzerjem in Lanom Tomincem postal svetovni prvak v ekipnih vožnjah.

"Moram priznati, da mi ta naslov res veliko pomeni, ker si, kakorkoli obrneš, članski svetovni prvak. Peter (Kauzer, op. p.), ki je dosegel že praktično vse, je pogrešal samo še to medaljo. Zato mi je v veliko čast, da sva mu z Lanom pomagala do te tako želene lovorike. Bil sem zelo srečen in ponosen, da nam je uspela takšna vožnja."

"Okoliščine, v katerih sem prišel v ekipo, niso bile najbolj optimalne." Foto: Aleš Fevžer

Pravzaprav je Žiga Lin vskočil v kajakaško ekipo, saj se je Martin Srabotnik tri tedne pred svetovnim prvenstvom poškodoval in je bil njegov nastop pod velikim vprašajem. Celjan je sicer tekmoval v posamični konkurenci, na ekipni tekmi pa je mesto prepustil 19-letnemu Ljubljančanu.

"Okoliščine, v katerih sem prišel v ekipo, niso bile najbolj optimalne. Nihče si ne želi, da drug tekmovalec zaradi poškodbe ne bi mogel nastopiti. Sem pa vesel, da sem, ko sem dobil priložnost, to izkoristil tako, kot sem jo, in da smo osvojili zlato medaljo. Že pred svetovnim prvenstvom sem govoril, da ves čas treniram tudi kajak in da bom pripravljen, če se bo ponudila priložnost. Zavedal sem se, da obstaja možnost, da vskočim. Na to sem bil pripravljen."

Žiga Lin Hočevar se je v zadnjem hipu odločil, da bo tekmoval na EP do 23 let. Foto: Aleš Fevžer

Odločali so milimetri

Eden največjih upov slovenskega kajaka in kanuja na divjih vodah je veliko pričakoval v posamični konkurenci, kjer je nastopil v kanuju in kajak krosu. Njegova pričakovanja so bila upravičeno visoka, saj je pred tem v sezoni svetovnega pokala blestel. A se mu je tudi tokrat zalomilo.

"Kar zadeva kros, so odločali milimetri. Zavedal sem se, da gre naprej 42 čolnov, in bil sem dovolj samozavesten, da mi bo tudi s kakšno tehnično napako uspelo. Želel sem si preveč in sem šel čez sebe. Če sem povsem iskren, na treningu nikoli nisem naredil napake, ki sem jo naredil na tekmi. Na koncu so res odločali milimetri."

"Pri kanuju je bila težava v tem, da je bila proga sorazmerno lahko postavljena. V takšnih razmerah sem že od nekdaj nekoliko slabši. Proga je bila lahka, naredil sem še nekaj tehničnih napak in končalo se je tako, kot se je. Končal sem na 34. mestu. Nisem znal sprostiti čolna do te mere, kot ga znam, ko je proga težka. Zdi se mi, da prvenstvo vseeno ni bilo katastrofalno, ker sem se iz njega veliko naučil. Se pa zavedam, da bi bilo lahko veliko bolje," nam je še povedal sogovornik.

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