Italijanski Dolomiti, ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti v Evropi, se letos poleti soočajo z rekordnim navalom obiskovalcev. Ljudi, ki hrepenijo po popolni fotografiji za Instagram, je toliko, da v koloni čakajo na posnetek znamenitih Tre Cime.

Na družbenih omrežjih se je razširil videoposnetek, ki prikazuje množico turistov, zbranih v dolgi koloni na gorski poti, medtem ko čakajo na priložnost za fotografiranje znamenitega razgleda na Tre Cime (Trije vrhovi).

Posnetek, nastal 22. julija, je hitro postal viralen in znova odprl razpravo o vplivu množičnega turizma ter družbenih omrežij na eno najlepših naravnih območij v Italiji.

Na posnetku je prikazana nepregledna vrsta obiskovalcev, ki se po ozki gorski poti pomikajo proti eni najbolj fotografiranih razglednih točk v Dolomitih.

Na družbenih omrežjih so se pod posnetkom zvrstili številni jezni odzivi, lokalne oblasti pa so ob tem opozorile, da turistična infrastruktura deluje na zgornji meji zmogljivosti. Gorske poti, parkirišča in prevozi proti območju Tre Cime di Lavaredo so že tedne močno obremenjeni.

Posebej velik pritisk je na izhodiščni točki pri Rifugio Auronzo, od koder se večina obiskovalcev odpravi na krožno pohodniško pot okoli znamenitih treh vrhov.

Oblasti zaostrile dostop, a turistov je še vedno preveč

Da bi omejili promet in zaščitili občutljivo gorsko okolje, so lokalne oblasti uvedle strožja pravila za dostop. Obiskovalci, ki se proti Tre Cime odpravljajo z avtomobilom, morajo zdaj vstop rezervirati vnaprej in zanj plačati.

Kljub novim omejitvam pa prizori iz zadnjih tednov kažejo, da zanimanje za eno najbolj fotografiranih lokacij v Alpah ostaja izjemno veliko.

Vse več strokovnjakov opozarja, da družbena omrežja dodatno spodbujajo obisk najbolj prepoznavnih lokacij. Tisoči ljudi si želijo posneti skoraj identično fotografijo, kar povzroča zastoje na poteh, obremenjuje naravno okolje in zmanjšuje kakovost doživetja.

Namesto občutka miru in odmaknjenosti, po katerem so Dolomiti sloveli desetletja, obiskovalce danes pogosto pričakajo dolge vrste in gneča.

Bo treba omejiti število obiskovalcev?

Naraščajoče množice obiskovalcev zato odpirajo vprašanje, koliko turistov lahko Dolomiti sploh še sprejmejo, ne da bi pri tem izgubili tisto, zaradi česar so postali svetovno znani.

Dolomiti namreč niso priljubljeni le poleti. Pozimi sodijo med največja smučarska središča v Evropi, poleti pa se na tisoče kilometrov smučarskih prog spremeni v pohodniške poti. Obiskovalcem je na voljo tudi več kot 140 žičniških naprav, ki jih popeljejo do visokogorskih razglednih točk.

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