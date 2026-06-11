Slovenci do velikega skalpa: energija v ekipi je bila danes neverjetna #video

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na turnirju lige narodov v Linyiju na Kitajskem danes po petih nizih prigarala zmago nad prvo reprezentanco sveta Poljsko. "Energija v ekipi je bila danes neverjetna, redko sem na igrišču doživel kaj podobnega, igrali smo s srcem in garali. Resnično smo se vsi borili na polno," se je velikega skalpa veselil prvi mož slovenske vrste Nik Mujanović, ki je dosegel kar 37 točk.

Slovenska izbrana vrsta je v 21. medsebojnem obračunu proti Poljakom zabeležila deseto zmago. V ligi narodov sta se tekmeca pomerila sedmič, tretjič pa so slavili Slovenci. A tokratna bitka v Linyiju je bila epska, izenačen boj je trajal pet napetih nizov, v odločilnem so Slovenci slavili z 19:17, silovit zaključni servis pa je sprožil najboljši igralec tekme Nik Mujanović.

"Pojma nimam, kako mi je uspel zadnji servis. Ko sem hodil nazaj, da bi serviral, sem videl, kako so postavljeni, a sem si rekel, da zdaj ne bom počel neumnosti. Potem pa sem si tako slabo vrgel žogo, da sem enostavno poskusil s kratkim servisom. Sem brez besed, na srečo je žoga padla v polje. Hvala Urošu (Planinšiču, op. STA), da mi je podelil okoli 80 žog, kar je zagotovo pomagalo za tak točkovni zbir. Lepo je biti 'doma'. Rad igram na mestu sprejemalca, a udobneje se počutim na mestu korektorja, kar se je videlo. Seveda imam še vedno rezerve pri servisu in odločitvah v napadu, a tudi Poljaki imajo res izjemne blokerje. Energija v ekipi je bila danes neverjetna, redko sem na igrišču doživel kaj podobnega, igrali smo s srcem in garali. Resnično smo se vsi borili na polno. Dobro smo lovili Poljake, ki so večino časa vodili, a ponosen sem na ekipo, da smo se vrnili," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal 21-letni slovenski zvezdnik.

Sprejemalec Klemen Šen je bil s 16 točkami drugi najučinkovitejši mož slovenske reprezentance. "Že to, da dobiš priložnost na takšni tekmi in proti takšni reprezentanci, je velika čast, da pa Poljake nato premagaš, je še toliko bolje. Ekipa je opravila zares odlično delo in s skupnimi močmi smo dosegli to zmago. Na začetku nizov smo jim prehitro omogočili preveč prednosti, a smo nato tako mladi kot tisti izkušenejši na igrišče prinesli novo energijo ter vse počeli tako, kot smo se dogovorili," je bil vesel po tekmi.