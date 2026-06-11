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Avtor:
S. K.

Četrtek,
11. 6. 2026,
17.39

Osveženo pred

47 minut

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slovenska odbojkarska reprezentanca Liga narodov Klemen Šen Nik Mujanović

Četrtek, 11. 6. 2026, 17.39

47 minut

Po tekmi med Slovenijo in Poljsko 3:2

Slovenci do velikega skalpa: energija v ekipi je bila danes neverjetna #video

Avtor:
S. K.

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slovenska odbojkarska reprezentanca : Poljska, Nik Mujanović | Nik Mujanović: Energija v ekipi je bila danes neverjetna, redko sem na igrišču doživel kaj podobnega. | Foto VolleyballWorld

Nik Mujanović: Energija v ekipi je bila danes neverjetna, redko sem na igrišču doživel kaj podobnega.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na turnirju lige narodov v Linyiju na Kitajskem danes po petih nizih prigarala zmago nad prvo reprezentanco sveta Poljsko. "Energija v ekipi je bila danes neverjetna, redko sem na igrišču doživel kaj podobnega, igrali smo s srcem in garali. Resnično smo se vsi borili na polno," se je velikega skalpa veselil prvi mož slovenske vrste Nik Mujanović, ki je dosegel kar 37 točk.

slovenska odbojkarska reprezentanca : Poljska
Sportal Slovenci po izjemno napeti bitki do velike zmage #video

Slovenska izbrana vrsta je v 21. medsebojnem obračunu proti Poljakom zabeležila deseto zmago. V ligi narodov sta se tekmeca pomerila sedmič, tretjič pa so slavili Slovenci. A tokratna bitka v Linyiju je bila epska, izenačen boj je trajal pet napetih nizov, v odločilnem so Slovenci slavili z 19:17, silovit zaključni servis pa je sprožil najboljši igralec tekme Nik Mujanović.  

"Pojma nimam, kako mi je uspel zadnji servis. Ko sem hodil nazaj, da bi serviral, sem videl, kako so postavljeni, a sem si rekel, da zdaj ne bom počel neumnosti. Potem pa sem si tako slabo vrgel žogo, da sem enostavno poskusil s kratkim servisom. Sem brez besed, na srečo je žoga padla v polje. Hvala Urošu (Planinšiču, op. STA), da mi je podelil okoli 80 žog, kar je zagotovo pomagalo za tak točkovni zbir. Lepo je biti 'doma'. Rad igram na mestu sprejemalca, a udobneje se počutim na mestu korektorja, kar se je videlo. Seveda imam še vedno rezerve pri servisu in odločitvah v napadu, a tudi Poljaki imajo res izjemne blokerje. Energija v ekipi je bila danes neverjetna, redko sem na igrišču doživel kaj podobnega, igrali smo s srcem in garali. Resnično smo se vsi borili na polno. Dobro smo lovili Poljake, ki so večino časa vodili, a ponosen sem na ekipo, da smo se vrnili," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal 21-letni slovenski zvezdnik.

Sprejemalec Klemen Šen je bil s 16 točkami drugi najučinkovitejši mož slovenske reprezentance. "Že to, da dobiš priložnost na takšni tekmi in proti takšni reprezentanci, je velika čast, da pa Poljake nato premagaš, je še toliko bolje. Ekipa je opravila zares odlično delo in s skupnimi močmi smo dosegli to zmago. Na začetku nizov smo jim prehitro omogočili preveč prednosti, a smo nato tako mladi kot tisti izkušenejši na igrišče prinesli novo energijo ter vse počeli tako, kot smo se dogovorili," je bil vesel po tekmi.

V nadaljevanju turnirja v Linyiju Slovence po dnevu premora čakata še sobotna tekma proti Kubi in nedeljska proti Japonski. Obe se bosta začeli ob 14. uri.

Drugi turnir bodo Slovenci igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že vnel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles. Vrhunec reprezentančne sezone bo septembrsko evropsko prvenstvo.

slovenska odbojkarska reprezentanca : Kitajska, liga narodov, Rok Možič
Sportal Po prigarani zmagi: Dali smo glave dol, v napačnih trenutkih je bilo čutiti nekaj negativne energije #video
slovenska odbojkarska reprezentanca Liga narodov Klemen Šen Nik Mujanović
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