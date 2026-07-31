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Avtor:
A. T. K.

Petek,
31. 7. 2026,
12.00

Osveženo pred

4 ure, 12 minut

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Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Pogi Challenge Komenda Matej Mohorič Matej Mohorič Isaac Del Toro

Petek, 31. 7. 2026, 12.00

4 ure, 12 minut

8. kriterij Tadeja Pogačarja

Tadej Pogačar si bo spet pripel startno številko

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Luka Mezgec kriterij | Tadej Pogačar se vrača na kriterijsko dirko, ki nosi njegovo ime: kriterij Tadeja Pogačarja, ki bo letos doživel že osmo izvedbo. | Foto Alen Milavec

Tadej Pogačar se vrača na kriterijsko dirko, ki nosi njegovo ime: kriterij Tadeja Pogačarja, ki bo letos doživel že osmo izvedbo.

Foto: Alen Milavec

Le pet dni po koncu Dirke po Franciji si bo Tadej Pogačar znova pripel startno številko. Tokrat ne na največjem odru svetovnega kolesarstva, ampak v domači Komendi, kjer bo nastopil na osmi izvedbi kriterijske dirke, ki nosi njegovo ime. Po koncu tekmovanja bo na sporedu sprejem prvega kolesarja sveta, temu pa bo sledilo druženje ob glasbenih taktih Magnifica.

Petkratni zmagovalec Toura je na kolesarski spektakel povabil tudi številne zvezdniške prijatelje. Med njimi bo Isaac del Toro, tretjeuvrščeni z letošnje Dirke po Franciji, ob njem pa še vrsta uveljavljenih imen svetovnega in slovenskega kolesarstva, od Tima Wellensa, Filippa Ganne, Pascala Ackermana do Mateja Mohoriča, Luke Mezgeca in drugih.

Tadej Pogačar kriterij | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA

Dogajanje se bo začelo ob 15. uri z nastopi najmlajših kategorij, vrhunec večera pa bo ob 19.25, ko se bodo na progo podali člani. Dirko bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

Kolesarje čaka 980 metrov dolga krožna proga po Komendi, pri čemer bodo najmlajši prevozili devet, člani pa 35 krogov. Kriterij je zasnovan kot dirka na točke, pri kateri zmaga ne pripada nujno najhitrejšemu v cilju, temveč kolesarju, ki skozi dirko zbere največ točk. V večini kategorij bo točkovan vsak tretji krog, v moški elitni kategoriji pa vsak peti, in sicer po sistemu 5–3–2–1. 

Start bo pred občinsko stavbo, cilj pa na vrhu kratkega vzpona blizu cerkve. 

Tadej Pogačar kriterij | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA

Kategorija

Število krogov 

Dolžina

Start

Dečki C, deklice B in deklice C

9

9 km

15.00

Dečki B in deklice A

12

12 km

15.30

Dečki A

15

15 km

16.00

Mlajši mladinci

21

21 km

16.30

Starejši mladinci

24

24 km

17.15

Mlajše in starejše mladinke ter ženske elite 

21

21 km

18.30

Moški elite

35

35 km

19.30

Startna lista – 8. Kriterij Tadeja Pogačarja

Kategorija: ELITE (ME)

Št.

Ime in priimek

Ekipa

Država

1.

Tadej Pogačar

UAE Team Emirates XRG

SLO

2.

Filippo Ganna

Netcompany Ineos

ITA

3.

Isaac del Toro Romero

UAE Team Emirates XRG

MEX

4.

Tim Wellens

UAE Team Emirates XRG

BEL

5.

Matteo Trentin

Tudor Pro Cycling Team

ITA

6.

Felix Grossschartner

UAE Team Emirates XRG

AUT

7.

Pascal Ackermann

Team Jayco AlUla

GER

8.

Mikkel Honoré

EF Education–EasyPost

DEN

9.

Ryan Gibbons

Fly Cool Collective

RSA

10.

Matej Mohorič

Bahrain Victorious

SLO

11.

Luka Mezgec

Team Jayco AlUla

SLO

12.

Tilen Finkšt

Solution Tech Nippo Rali

SLO

13.

Jaka Primožič

Hrinkow Advarics

SLO

14.

Erazem Valjavec

Soudal Quick-Step Devo Team

SLO

15.

Matic Žumer

Arbö Kärnten Sport Feld am See

SLO

16.

Mihael Štajnar

Pogi Team Gusto Ljubljana

SLO

17.

Gašper Stajnar

Pogi Team Gusto Ljubljana

SLO

18.

Nicolas Gojković

Pogi Team Gusto Ljubljana

CRO

19.

Jon Pritržnik

Pogi Team Gusto Ljubljana

SLO

20.

Bor Ebner

Pogi Team Gusto Ljubljana

SLO

21.

Bor Berlak

Pogi Team Gusto Ljubljana

SLO

22.

Bastian Petrič

Pogi Team Gusto Ljubljana

SLO

23.

Žiga Hamun

Pogi Team Gusto Ljubljana

SLO

24.

Jakob Šlibar

Pogi Team Gusto Ljubljana

SLO

25.

Tim Mervar

Kolesarski klub Novo mesto

SLO

26.

Vid Murn

Kolesarski klub Novo mesto

SLO

27.

Nejc Peterlin

Kolesarski klub Novo mesto

SLO

28.

Anže Skok

Kolesarski klub Novo mesto

SLO

29.

Marcel Skok

Kolesarski klub Novo mesto

SLO

30.

Filip Ahlin

KK Ribno Alpine Resort Bled

SLO

31.

Jakob Ahlin

KK Ribno Alpine Resort Bled

SLO

32.

Žan Predojevič Benda

KK Ribno Alpine Resort Bled

SLO

33.

Jaka Marolt

Factor Racing

SLO

34.

Gal Oblak

Factor Racing

SLO

35

Enej Košir

Factor Racing

SLO

36.

Taj Žagar

Factor Racing

SLO

37.

Nejc Komac

Factor Racing

SLO

38.

Maj Flajs

Factor Racing

SLO

39.

Rui Costa

EF Education–EasyPost

POR

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