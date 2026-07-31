Tadej Pogačar si bo spet pripel startno številko

Le pet dni po koncu Dirke po Franciji si bo Tadej Pogačar znova pripel startno številko. Tokrat ne na največjem odru svetovnega kolesarstva, ampak v domači Komendi, kjer bo nastopil na osmi izvedbi kriterijske dirke, ki nosi njegovo ime. Po koncu tekmovanja bo na sporedu sprejem prvega kolesarja sveta, temu pa bo sledilo druženje ob glasbenih taktih Magnifica.

Petkratni zmagovalec Toura je na kolesarski spektakel povabil tudi številne zvezdniške prijatelje. Med njimi bo Isaac del Toro, tretjeuvrščeni z letošnje Dirke po Franciji, ob njem pa še vrsta uveljavljenih imen svetovnega in slovenskega kolesarstva, od Tima Wellensa, Filippa Ganne, Pascala Ackermana do Mateja Mohoriča, Luke Mezgeca in drugih.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Dogajanje se bo začelo ob 15. uri z nastopi najmlajših kategorij, vrhunec večera pa bo ob 19.25, ko se bodo na progo podali člani. Dirko bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

Kolesarje čaka 980 metrov dolga krožna proga po Komendi, pri čemer bodo najmlajši prevozili devet, člani pa 35 krogov. Kriterij je zasnovan kot dirka na točke, pri kateri zmaga ne pripada nujno najhitrejšemu v cilju, temveč kolesarju, ki skozi dirko zbere največ točk. V večini kategorij bo točkovan vsak tretji krog, v moški elitni kategoriji pa vsak peti, in sicer po sistemu 5–3–2–1.

Start bo pred občinsko stavbo, cilj pa na vrhu kratkega vzpona blizu cerkve.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Kategorija Število krogov Dolžina Start Dečki C, deklice B in deklice C 9 9 km 15.00 Dečki B in deklice A 12 12 km 15.30 Dečki A 15 15 km 16.00 Mlajši mladinci 21 21 km 16.30 Starejši mladinci 24 24 km 17.15 Mlajše in starejše mladinke ter ženske elite 21 21 km 18.30 Moški elite 35 35 km 19.30

Startna lista – 8. Kriterij Tadeja Pogačarja Kategorija: ELITE (ME)

Št. Ime in priimek Ekipa Država 1. Tadej Pogačar UAE Team Emirates XRG SLO 2. Filippo Ganna Netcompany Ineos ITA 3. Isaac del Toro Romero UAE Team Emirates XRG MEX 4. Tim Wellens UAE Team Emirates XRG BEL 5. Matteo Trentin Tudor Pro Cycling Team ITA 6. Felix Grossschartner UAE Team Emirates XRG AUT 7. Pascal Ackermann Team Jayco AlUla GER 8. Mikkel Honoré EF Education–EasyPost DEN 9. Ryan Gibbons Fly Cool Collective RSA 10. Matej Mohorič Bahrain Victorious SLO 11. Luka Mezgec Team Jayco AlUla SLO 12. Tilen Finkšt Solution Tech Nippo Rali SLO 13. Jaka Primožič Hrinkow Advarics SLO 14. Erazem Valjavec Soudal Quick-Step Devo Team SLO 15. Matic Žumer Arbö Kärnten Sport Feld am See SLO 16. Mihael Štajnar Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 17. Gašper Stajnar Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 18. Nicolas Gojković Pogi Team Gusto Ljubljana CRO 19. Jon Pritržnik Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 20. Bor Ebner Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 21. Bor Berlak Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 22. Bastian Petrič Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 23. Žiga Hamun Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 24. Jakob Šlibar Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 25. Tim Mervar Kolesarski klub Novo mesto SLO 26. Vid Murn Kolesarski klub Novo mesto SLO 27. Nejc Peterlin Kolesarski klub Novo mesto SLO 28. Anže Skok Kolesarski klub Novo mesto SLO 29. Marcel Skok Kolesarski klub Novo mesto SLO 30. Filip Ahlin KK Ribno Alpine Resort Bled SLO 31. Jakob Ahlin KK Ribno Alpine Resort Bled SLO 32. Žan Predojevič Benda KK Ribno Alpine Resort Bled SLO 33. Jaka Marolt Factor Racing SLO 34. Gal Oblak Factor Racing SLO 35 Enej Košir Factor Racing SLO 36. Taj Žagar Factor Racing SLO 37. Nejc Komac Factor Racing SLO 38. Maj Flajs Factor Racing SLO 39. Rui Costa EF Education–EasyPost POR

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