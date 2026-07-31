Petek, 31. 7. 2026, 12.00
4 ure, 12 minut
8. kriterij Tadeja Pogačarja
Tadej Pogačar si bo spet pripel startno številko
Le pet dni po koncu Dirke po Franciji si bo Tadej Pogačar znova pripel startno številko. Tokrat ne na največjem odru svetovnega kolesarstva, ampak v domači Komendi, kjer bo nastopil na osmi izvedbi kriterijske dirke, ki nosi njegovo ime. Po koncu tekmovanja bo na sporedu sprejem prvega kolesarja sveta, temu pa bo sledilo druženje ob glasbenih taktih Magnifica.
Petkratni zmagovalec Toura je na kolesarski spektakel povabil tudi številne zvezdniške prijatelje. Med njimi bo Isaac del Toro, tretjeuvrščeni z letošnje Dirke po Franciji, ob njem pa še vrsta uveljavljenih imen svetovnega in slovenskega kolesarstva, od Tima Wellensa, Filippa Ganne, Pascala Ackermana do Mateja Mohoriča, Luke Mezgeca in drugih.
Dogajanje se bo začelo ob 15. uri z nastopi najmlajših kategorij, vrhunec večera pa bo ob 19.25, ko se bodo na progo podali člani. Dirko bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.
Kolesarje čaka 980 metrov dolga krožna proga po Komendi, pri čemer bodo najmlajši prevozili devet, člani pa 35 krogov. Kriterij je zasnovan kot dirka na točke, pri kateri zmaga ne pripada nujno najhitrejšemu v cilju, temveč kolesarju, ki skozi dirko zbere največ točk. V večini kategorij bo točkovan vsak tretji krog, v moški elitni kategoriji pa vsak peti, in sicer po sistemu 5–3–2–1.
Start bo pred občinsko stavbo, cilj pa na vrhu kratkega vzpona blizu cerkve.
|
Kategorija
|
Število krogov
|
Dolžina
|
Start
|
Dečki C, deklice B in deklice C
|
9
|
9 km
|
15.00
|
Dečki B in deklice A
|
12
|
12 km
|
15.30
|
Dečki A
|
15
|
15 km
|
16.00
|
Mlajši mladinci
|
21
|
21 km
|
16.30
|
Starejši mladinci
|
24
|
24 km
|
17.15
|
Mlajše in starejše mladinke ter ženske elite
|
21
|
21 km
|
18.30
|
Moški elite
|
35
|
35 km
|
19.30
Startna lista – 8. Kriterij Tadeja Pogačarja
Kategorija: ELITE (ME)
|
Št.
|
Ime in priimek
|
Ekipa
|
Država
|
1.
|
Tadej Pogačar
|
UAE Team Emirates XRG
|
SLO
|
2.
|
Filippo Ganna
|
Netcompany Ineos
|
ITA
|
3.
|
Isaac del Toro Romero
|
UAE Team Emirates XRG
|
MEX
|
4.
|
Tim Wellens
|
UAE Team Emirates XRG
|
BEL
|
5.
|
Matteo Trentin
|
Tudor Pro Cycling Team
|
ITA
|
6.
|
Felix Grossschartner
|
UAE Team Emirates XRG
|
AUT
|
7.
|
Pascal Ackermann
|
Team Jayco AlUla
|
GER
|
8.
|
Mikkel Honoré
|
EF Education–EasyPost
|
DEN
|
9.
|
Ryan Gibbons
|
Fly Cool Collective
|
RSA
|
10.
|
Matej Mohorič
|
Bahrain Victorious
|
SLO
|
11.
|
Luka Mezgec
|
Team Jayco AlUla
|
SLO
|
12.
|
Tilen Finkšt
|
Solution Tech Nippo Rali
|
SLO
|
13.
|
Jaka Primožič
|
Hrinkow Advarics
|
SLO
|
14.
|
Erazem Valjavec
|
Soudal Quick-Step Devo Team
|
SLO
|
15.
|
Matic Žumer
|
Arbö Kärnten Sport Feld am See
|
SLO
|
16.
|
Mihael Štajnar
|
Pogi Team Gusto Ljubljana
|
SLO
|
17.
|
Gašper Stajnar
|
Pogi Team Gusto Ljubljana
|
SLO
|
18.
|
Nicolas Gojković
|
Pogi Team Gusto Ljubljana
|
CRO
|
19.
|
Jon Pritržnik
|
Pogi Team Gusto Ljubljana
|
SLO
|
20.
|
Bor Ebner
|
Pogi Team Gusto Ljubljana
|
SLO
|
21.
|
Bor Berlak
|
Pogi Team Gusto Ljubljana
|
SLO
|
22.
|
Bastian Petrič
|
Pogi Team Gusto Ljubljana
|
SLO
|
23.
|
Žiga Hamun
|
Pogi Team Gusto Ljubljana
|
SLO
|
24.
|
Jakob Šlibar
|
Pogi Team Gusto Ljubljana
|
SLO
|
25.
|
Tim Mervar
|
Kolesarski klub Novo mesto
|
SLO
|
26.
|
Vid Murn
|
Kolesarski klub Novo mesto
|
SLO
|
27.
|
Nejc Peterlin
|
Kolesarski klub Novo mesto
|
SLO
|
28.
|
Anže Skok
|
Kolesarski klub Novo mesto
|
SLO
|
29.
|
Marcel Skok
|
Kolesarski klub Novo mesto
|
SLO
|
30.
|
Filip Ahlin
|
KK Ribno Alpine Resort Bled
|
SLO
|
31.
|
Jakob Ahlin
|
KK Ribno Alpine Resort Bled
|
SLO
|
32.
|
Žan Predojevič Benda
|
KK Ribno Alpine Resort Bled
|
SLO
|
33.
|
Jaka Marolt
|
Factor Racing
|
SLO
|
34.
|
Gal Oblak
|
Factor Racing
|
SLO
|
35
|
Enej Košir
|
Factor Racing
|
SLO
|
36.
|
Taj Žagar
|
Factor Racing
|
SLO
|
37.
|
Nejc Komac
|
Factor Racing
|
SLO
|
38.
|
Maj Flajs
|
Factor Racing
|
SLO
|
39.
|
Rui Costa
|
EF Education–EasyPost
|
POR
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