Dan pred spektaklom smo obiskali Komendo: kaj vse se pripravlja?

Komenda bo ta konec tedna postala središče kolesarske Slovenije. Priljubljena kriterij Tadeja Pogačarja in S klanca v klanec sta se letos združila v veliki kolesarski praznik, njegov vrhunec pa bo že danes, ko se bo le pet dni po peti zmagi na Dirki po Franciji med domače navijače in sosede vrnil Tadej Pogačar. Najboljši kolesar sveta bo v domačem okolju odpeljal 35 krogov, ob njem pa se bo zvrstila še vrsta zvenečih imen. Kaj vse je bilo treba postoriti, da bo Komenda gostila dogodek takšnih razsežnosti in kakšna presenečenja pripravljajo organizatorji? O zakulisju priprav smo se pogovarjali z vodjo projekta Tevžem Ribičem iz agencije Extrem.

INTERVJU: Tevž Ribič, vodja projekta Pogi Challenge

Letos bo Pogi Challenge potekal v nekoliko drugačni obliki. Avgustovski Pogi kriterij in oktobrski dogodek S klanca v klanec ste združili v tridnevni kolesarski praznik. Zakaj ste se odločili za takšno povezavo in kakšen organizacijski izziv to prinaša?

Vodja projekta Tevž Ribič iz agencije Extrem. Foto: Alenka Teran Košir Že po lanski izvedbi dogodka S klanca v klanec smo začeli razmišljati, kako bi prireditev še nadgradili in v Komendi pripravili celoten kolesarski konec tedna. Iskali smo nove zamisli in na koncu ugotovili, da je morda najboljša rešitev povezati dogodke, ki so se že izkazali za uspešne, in jih združiti v pester tridnevni program.

V petek bo tako v ospredju kriterijska dirka, sobota bo namenjena predvsem družinam, v nedeljo pa sledi še dogodek S klanca v klanec. Mislim, da bodo obiskovalci in udeleženci tako dobili res lep in vsebinsko bogat kolesarski paket.

Osrednje prizorišče ste izpred občinske stavbe preselili nekaj metrov stran, na velik travnik. Zakaj ste se odločili za to lokacijo?

Najprej smo razmišljali o hipodromu, ki je bil že na voljo, vendar smo kmalu po predstavitvi dogodka zaradi velikega zanimanja ugotovili, da bomo potrebovali večje prizorišče. Travnik se je izkazal za odlično rešitev, saj leži v središču trase kriterija.

Po mojem mnenju za petkovo kriterijsko dirko skoraj ne bi mogli najti boljšega prostora, zelo primeren pa je tudi za sobotni in nedeljski program. Celotno dogajanje smo zato zasnovali okoli tega prizorišča.

Na travniku bo navijaška cona z več kot 20 partnerskimi aktivacijami, kjer bo vsak partner predstavil svojo vsebino. Tu bodo tudi VIP-prostor, veliki oder in gostinska ponudba. Vse skupaj se je zelo lepo povezalo v zaokroženo celoto.

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Bo tudi sobotni del programa potekal na istem prizorišču ali na hipodromu?

Da, tudi sobotni program bo potekal na travniku. Mlajši otroci bodo prevozili en krog po Komendi, starejši pa bodo opravili daljšo traso, se zapeljali skozi uradni cilj in dirko prav tako končali na osrednjem prizorišču.

Ena najbolj opaznih pridobitev je nov leseni most, ki povezuje območje ob občinski stavbi in travnik. Kako se je porodila ta zamisel in ali bo most ostal tudi po dogodku?

Zamisel izvira predvsem iz lanskih izkušenj. Lani smo bili na prireditvi kot obiskovalci in smo opazili, da zadeva ni najbolj praktična. Ko je bila trasa zaprta, so tisti, ki so ostali zunaj kroga, tam tudi obtičali, enako pa je veljalo za obiskovalce znotraj trase.

Zato smo želeli urediti prehod, ki bi ljudem omogočil nemoteno premikanje tudi med dolgotrajnimi zaporami cest v petek, soboto in nedeljo. Sodelovanje z lokalno skupnostjo je obrodilo sadove, javili so se pravi ljudje in postavili res lep most.

Pojavila se je že tudi zamisel, da bi lahko ostal kot nekakšen spomenik oziroma trajen spomin na Tadeja.

Nov leseni most v Komendi bo olajšal prehajanje med različnimi deli prizorišča. Foto: Ana Kovač

Bo most namenjen tudi spremljanju dirke ali zgolj prehajanju?

Namenjen bo izključno prehajanju. Na obeh straneh bosta varnostnika, ki bosta zelo aktivno skrbela za to, da se obiskovalci na mostu ne bodo ustavljali, ampak ga bodo uporabljali le za prehod.

Koliko ljudi je vpetih v organizacijo v primerjavi z lanskim oktobrskim dogodkom?

Rekel bi, da je ekipa najmanj enkrat večja kot lani, morda celo še več. Kot vodja projekta imam pod seboj približno 15 ljudi, od katerih je vsak odgovoren za svoj sektor, vsak od teh sektorjev pa vključuje še najmanj deset sodelavcev.

Ekipa je torej zelo velika, in ko prištejemo še partnerje in vse druge sodelujoče, hitro postane jasno, da takšne prireditve brez tako številčne in zavzete ekipe ne bi bilo mogoče izpeljati.

Vsak je prevzel svoj del nalog in ga zelo korektno opravil. Ker se ekipa že dobro pozna in je vajena sodelovanja, niti ni bilo potrebnega toliko usklajevanja, kot bi morda pričakovali. Veliko stvari je potekalo zelo gladko.

Foto: Ana Kovač

Koliko je v samo organizacijo vpet Tadej Pogačar ali je vajeti raje prepustil vam, ki ste strokovno usposobljeni za izvedbo takšnih dogodkov?

Komunikacija s Tadejem je bila večinoma enosmerna. Zaradi njegovega tekmovalnega programa, priprav in vseh obveznosti ga nismo želeli dodatno obremenjevati. Predvsem smo ga obveščali o tem, kaj vse zanj pripravljamo, on pa je naše zamisli potrjeval in bil vesel novic.

Je pa v organizacijo zelo vpeta njegova družina, predvsem Mirko in Marjeta, pa tudi njegova fundacija. Pri razvoju dogodka smo veliko sodelovali. To zagotovo ni zgolj projekt agencije Extrem. Pri njem sodelujejo tudi Pogi Team, fundacija in Tadejeva družina. Vsi skupaj smo dogodek povezali v lepo in smiselno celoto.

Omenili ste fundacijo. Na kakšen način se bodo med dogodkom zanjo zbirala sredstva?

Največji del sredstev bo zbran z dražbo, del prihodkov celotnega dogodka pa bo prav tako namenjen fundaciji. Prodajala se bo tudi posebna kava, pri kateri bo celoten izkupiček namenjen donaciji. Dogodek ima zato zelo izrazito dobrodelno noto.

Na bližnjem travniku bo navijaška cona z več kot 20 partnerskimi aktivacijami, kjer bo vsak partner predstavil svojo vsebino. Tu bodo tudi VIP-prostor, veliki oder in gostinska ponudba. Foto: Ana Kovač

Pestro bo tudi v nedeljo. Velika razlika v primerjavi z lanskim letom je, da se bo družabni, zabavni del po koncu kolesarskega izziva preselil nazaj v Komendo in ne bo več potekal na Krvavcu. Zakaj ste se odločili za to spremembo in kaj vse to potegne za seboj?

Vsi smo se strinjali, da bi bilo škoda tako veliko prizorišče uporabljati samo dva dni. Želeli smo, da bi bilo aktivno čim dlje. Hkrati pa se nam je zdelo smiselno, da se po koncu kolesarskega izziva vsi vrnejo v dolino, v Komendo, in da dogodek zaključimo ter proslavimo v Tadejevem domačem kraju.

Organizacijsko je to nekoliko zahtevneje kot lani, saj je treba vseh 1.189 kolesarjev varno spraviti nazaj v dolino. Pri tem smo se zelo povezali s policijo in prostovoljci, tako da bo za varnost maksimalno poskrbljeno.

Odločitev pa je prinesla tudi zanimivo rešitev za Tadejev prihod v Komendo. S Krvavca ga bo s helikopterjem pripeljal Domen Prevc (kot kopilot, op. a.), zato se je na koncu vse skupaj razvilo v zelo privlačno zgodbo.

Najbolj znano krožišče v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Kdaj pričakujete, da se bodo udeleženci vrnili s Krvavca v Komendo?

Pričakujemo, da bodo vsi v dolini med 14. in 14.30. Prvi odhod s Krvavca bo ob 13. uri.

Za udeležence smo pripravili tri oziroma štiri različne možnosti spusta, tako da se jim ne bo treba vračati zgolj po glavnih cestah. Med potjo si bodo lahko ogledali tudi nekatere druge kraje.

Okoli 14. ure oziroma 14.30 pričakujemo še prihod Tadeja in Domna Prevca, nato pa se bo dogajanje nadaljevalo v Komendi.

Je prihod potrdil tudi lanski zmagovalec Andrew Feather?

Da, Andrew Feather prihaja.

Intervju z lanskim zmagovalcem Pogi Challenga si lahko preberete na spodnji povezavi:

Foto: Ana Kovač

Obiskovalce ste pozvali, naj v petek pridejo oblečeni v rumeno. Kako se je porodila ta zamisel?

To je bila precej spontana odločitev. V sredo smo po delovnem dnevu sedeli na pijači in je eden od članov ekipe imel oblečeno rumeno majico, in takrat smo pomislili, da bi bilo lepo, če bi se v petek vsi oblekli v rumeno.

Nato smo poziv objavili tudi na družbenih omrežjih. Zato vabimo vse, naj pridejo v rumenih majicah, hlačah, kapah ali s kakršnimkoli drugim rumenim dodatkom. Pomembno je le, da je rumeno.

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