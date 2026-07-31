Kovšca po novem za Krim

Slovenski ženski rokometni prvak Krim OTP Group Mercator se je okrepil z zunanjo igralko Nino Kovšca, so sporočili iz kluba. Triindvajsetletna in 185 centimetrov visoka igralka je doslej igrala za ajdovski Mlinotest, za seboj pa ima tudi nastope v slovenski članski reprezentanci.

"Začenjam novo poglavje svoje športne poti. Pričakujem veliko novih izzivov, osebni in igralski napredek, s katerim lahko prispevam tudi k uspehom kluba. Občutki so super, hvaležna in vesela sem nove priložnosti. Zame to pomeni velik korak naprej in hkrati dodatno motivacijo ter nagrado za dosedanji trud," je povedala Kovšca.

"Igranje na najvišji evropski klubski ravni mi pomeni izjemno veliko. Je priložnost, da se pomerim z najboljšimi ekipami in igralkami, pridobim dragocene izkušnje ter naredim nov korak v svojem razvoju. Komaj čakam, da začnemo," je dodala slovenska rokometašica.

Krim bo ob domačem prvenstvu in pokalu znova igral tudi v ligi prvakinj, obenem pa tudi v prenovljeni regionalni ligi.

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