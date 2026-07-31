Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
31. 7. 2026,
14.29

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Krim Mercator Krim Mercator

Petek, 31. 7. 2026, 14.29

26 minut

Rokometna tržnica

Kovšca po novem za Krim

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Rokometna liga prvakinj: Krim Mercator - Ferencvaroš, Hala Tivoli | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski ženski rokometni prvak Krim OTP Group Mercator se je okrepil z zunanjo igralko Nino Kovšca, so sporočili iz kluba. Triindvajsetletna in 185 centimetrov visoka igralka je doslej igrala za ajdovski Mlinotest, za seboj pa ima tudi nastope v slovenski članski reprezentanci.

Ana Gros THUMB
Sportal Slovo ene največjih: "Želim odkriti še drugo sebe"

"Začenjam novo poglavje svoje športne poti. Pričakujem veliko novih izzivov, osebni in igralski napredek, s katerim lahko prispevam tudi k uspehom kluba. Občutki so super, hvaležna in vesela sem nove priložnosti. Zame to pomeni velik korak naprej in hkrati dodatno motivacijo ter nagrado za dosedanji trud," je povedala Kovšca.

"Igranje na najvišji evropski klubski ravni mi pomeni izjemno veliko. Je priložnost, da se pomerim z najboljšimi ekipami in igralkami, pridobim dragocene izkušnje ter naredim nov korak v svojem razvoju. Komaj čakam, da začnemo," je dodala slovenska rokometašica.

Krim bo ob domačem prvenstvu in pokalu znova igral tudi v ligi prvakinj, obenem pa tudi v prenovljeni regionalni ligi.

Preberite še:

Nejc Cehte
Sportal Cehte in Suholežnik bosta združila moči v vrstah Alkaloida
Krim Mercator Krim Mercator
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.