Avtor:
STA

Torek,
24. 3. 2026,
14.53

rokomet Krim Mercator Krim Mercator

Alberte Kielstrup Madsen

Krimovke z drugo dansko okrepitvijo

Alberte Kielstrup Madsen | V Ljubljano prihaja Alberte Kielstrup Madsen. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Ženski rokometni klub iz Ljubljane je predstavil okrepitev. V novi sezoni se krimovkam pridružuje 25-letna in 185 cm visoka danska levičarka Alberte Kielstrup Madsen, ki bo okrepila položaj desne zunanje. Za Krim OTP Group Mercator je podpisala pogodbo do leta 2028 in bo skupaj z Anne With Johansen tvorila danski dvojec levičark na desnem zunanjem.

Madsen je igrala za danske klube Aarup BK, Odense Handbold in Nykobing, s katerim se je v minuli sezoni lige prvakinj 2024/25 pomerila tudi proti Krimu, v tem tekmovanju pa dosegla tudi 44 zadetkov. Zadnjo sezono je nastopala za romunsko Valceo.

"V klubu smo jo spremljali že v obdobju igranja za Odense in Nykobing, kjer je njen razvoj šel v pravo smer, kar je v tej sezoni še dodatno potrdila z dobrimi predstavami v Romuniji," so sporočili v današnji izjavi za javnost.

"Zelo sem vesela, da bom v naslednjih sezonah del Krima. Ta korak mi veliko pomeni in zelo sem hvaležna za to priložnost. Komaj čakam, da spoznam ekipo, da bomo trdo delale in skupaj delile veliko lepih ter uspešnih trenutkov. Se vidimo v Ljubljani," je sporočila Kielstrup Madsen.

Sportal Znane udeleženke zaključnega turnirja
Ana Gros
Sportal Ana Gros proti Krimovkam do 1000. gola v ligi prvakinj
rokomet Krim Mercator Krim Mercator
