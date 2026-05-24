Krim Mercator Krim Mercator državno prvenstvo

Nedelja, 24. 5. 2026, 21.26

Krimovke z zmago potrdile primat v Sloveniji

Avtor:
STA

Krim Mercator | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v sezoni 2025/26 spet osvojile obe slovenski lovoriki. Že konec aprila so z zmago v Velenju (31:27) potrdile prvo mesto v ligi, 9. maja pa so nato v dvoboju z Ljubljano (36:20) osvojile še jubilejni 30. pokalni naslov.

Od domače lige so se poslovile danes na mestnem obračunu z Ljubljano in zmagale z 38:27 (23:14) in se z navijači poveselile novega pokala za klubske vitrine.

Krim Mercator | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

Pred več kot 300 gledalci v športni dvorani Krim je bila z osmimi goli najbolj razpoložena Tinkara Kogovšek, po sedem pa sta jih dosegli Ema Marija Marković in Philomena Egger. Na nasprotni strani je bila šestkrat natančna Ivana Stacenko.

