Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
23. 7. 2026,
11.53

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Nejc Cehte Matic Suholežnik Alkaloid

Četrtek, 23. 7. 2026, 11.53

1 ura, 21 minut

Rokometna tržnica

Cehte in Suholežnik bosta združila moči v vrstah Alkaloida

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Nejc Cehte | Nejc Cehte se bo iz Nemčije preselil v Severno Makedonijo. | Foto Aleš Fevžer

Nejc Cehte se bo iz Nemčije preselil v Severno Makedonijo.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska rokometaša Nejc Cehte in Matic Suholežnik bosta svoji karieri nadaljevala v vrstah makedonske ekipe Alkaloid.

Nejc Cehte se bo tako iz nemške ekipe Füchse Berlin preselil v vrste RK Alkaloid. Z nemško ekipo, ki so jo pestile težave s poškodbami, je pogodbo sklenil lani novembra. Pred tem pa je igral za makedonski Eurofarm Pelister.

Suholežnik pa je v zadnji sezoni nosil dres LL Grosist Slovana. Tja se je preselil iz Francije, kjer je igral za Saran Loiret. Pred tem je nosil dres Celja Pivovarne Laško, Dunkerqua, Benfice, Sepahana in Zagreba. Po koncu pretekle sezone mu je pogodba potekla.

Preberite še:

slovenska rokometna reprezentanca do 20 let, Aljuš Anžič
Sportal Slovenski dragulj po velikem uspehu s posebnim sporočilom
slovenska rokometna reprezentanca do 20 let
Sportal Mladi Slovenci po drami do brona na evropskem prvenstvu!
slovenska rokometna reprezentanca U20
Sportal Sosedi pokvarili načrte mladim Slovencem, sledi bitka za evropski bron z Danci
Nejc Cehte Matic Suholežnik Alkaloid
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.