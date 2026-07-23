Nejc Cehte se bo tako iz nemške ekipe Füchse Berlin preselil v vrste RK Alkaloid. Z nemško ekipo, ki so jo pestile težave s poškodbami, je pogodbo sklenil lani novembra. Pred tem pa je igral za makedonski Eurofarm Pelister.

Suholežnik pa je v zadnji sezoni nosil dres LL Grosist Slovana. Tja se je preselil iz Francije, kjer je igral za Saran Loiret. Pred tem je nosil dres Celja Pivovarne Laško, Dunkerqua, Benfice, Sepahana in Zagreba. Po koncu pretekle sezone mu je pogodba potekla.

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