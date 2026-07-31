Huje se je poškodoval znani slovenski alpinist

V četrtek popoldne sta se v Severni steni Triglava huje poškodovala alpinist in alpinistka. Po neuradnih informacijah gre za enega najbolj priznanih slovenskih alpinistov Andreja Štremflja iz Škofje Loke in njegovo soplezalko.

V Severni steni Triglava, v dolgi Nemški smeri, se je odlomil del skale, ki je huje poškodoval alpinista in alpinistko, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Reševalci so ju s pomočjo helikopterja prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Po neuradnih informacijah se je v steni poškodoval 69-letni škofjeloški alpinist Andrej Štremfelj, ki je plezal v navezi z 42-letno alpinistko. Da je Štremfelj poškodovan, je potrdila tudi njegova žena Marija Štremfelj. Ta je povedala, da njegovo življenje ni ogroženo in da ostaja na zdravljenju v bolnišnici, so zapisali pri Dnevniku.

Andrej Štremfelj Foto: Grega Valančič/Sportida

Večkrat se je vpisal v alpinistično zgodovino

Andrej Štremfelj se je večkrat vpisal v alpinistično zgodovino. 13. maja 1979 sta se skupaj z legendarnim Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati prva Jugoslovana povzpela na vrh Everesta, 11 let pozneje pa je na najvišji vrh sveta stopil skupaj z ženo Marijo Štremfelj. To je bil prvi vzpon zakonskega para na streho sveta in tudi razlog za vpis njunih imen v Guinnessovo knjigo rekordov.

Štremfelj je tudi prvi človek, ki je postal lastnik zlatega cepina za življenjsko delo in za vrhunski vzpon. Leta 1992 je zlati cepin (sploh prvi v zgodovini podeljevanja te nagrade) skupaj z Markom Prezljem prejel za prvenstveni vzpon po južnem stebru Kangčendzenge, leta 2018 pa ga je prejel še za življenjsko delo.

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