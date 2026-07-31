Pritiski na predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife Giannija Infantina se stopnjujejo, potem ko je Fifa ta teden predlagala prodajo deleža poslovnega upravljanja svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. Po kritikah več mednarodnih zvez je danes odstopil še Infantinov višji svetovalec Carlos Cordeiro, poročajo tuje tiskovne agencije.

To je nov udarec za vse manj priljubljenega Infantina, Cordeiro pa je ob odstopu predlog Fife, da bi delež svetovnega prvenstva prodala zasebnim vlagateljem, označil za "slabo poslovno potezo".

"Ta predlog je treba zavrniti"

"To je slab posel za članice Fife, slab posel za nogomet in slaba rešitev za dolgoročno prihodnost nogometne igre," je zapisal Cordeiro, sicer nekdanji predsednik nogometne zveze ZDA.

"Nogomet je osrednji del mojega življenja in po več kot 35 letih v bančništvu razumem tako vrednost njegovega premoženja kot tudi posledice, ki jih prinaša njegova delna odprodaja. Zato je treba ta predlog zavrniti," je dodal. Jasno je poudaril, da sam v ta predlog ni bil vpleten in mu odločno nasprotuje.

Predlog Fife so pred tem kritizirale in že zavrnile evropska in azijska nogometna zveza, pa tudi nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Uefa je obenem zagrozila z bojkotom vseh 55 članic tekmovanj pod okriljem Fife.

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Fifa v torek napovedala oblikovanje hčerinske družbe FFE

Fifa je v torek napovedala oblikovanje hčerinske družbe FFE, ki naj bi nogometu zagotovila več kot štiri milijarde dolarjev (3,5 milijarde evrov) svežega kapitala. Glavni očitek novici je bilo dejstvo, da je to storila brez posvetovanja s članicami, pa tudi strah pred vplivom na nogomet, ki bi ga pridobili zasebni vlagatelji, saj podrobnosti niso znane.

Le nekaj ur pred odstopom Cordeira in sporočilom azijske zveze, da bo ta v boju proti predlogu Fife podprla Uefo in Concacaf, je Fifa danes sporočila, da razume vse pomisleke ter da bodo vse spremembe del odprtega in demokratičnega procesa.

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