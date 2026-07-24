Vrhunec Toura na mitskem vzponu: Tadej Pogačar nad zver, ki je še ni ukrotil

Drugo dejanje alpske trilogije v zaključku letošnje Dirke po Franciji prinaša prvo soočenje z legendarnim vzponom do smučarskega središča Alpe d'Huez. Prvič v zgodovini Toura se bodo nanj povzpeli dvakrat v dveh zaporednih dneh. Trasa 19. etape je kratka, a bi utegnila biti ta zato še toliko bolj eksplozivna. Ob zdravstvenih težavah v taboru ekipe Tadeja Pogačarja so tekmeci znova začutili svojo priložnost, v prednost Slovenca pa bodo Remco Evenepoel in druščina zagotovo poskušali zagristi že danes. Z zaprto vožnjo se bodo kolesarji na pot v Gapu podali ob 14. uri, najhitrejše v cilju pričakujejo dobre tri ure kasneje. Spektakel bomo na Sportalu spremljali v živo.

Po štirih letih se dirka vseh dirk vrača na mitski klanec. Premoru primerno se bo tja vrnila dvakrat. Ni najtežji, je pa najbolj slaven in spektakularen, ko je govora o navijaški kulisi. Alpe d'Hueza se je pred leti med drugim prijel naziv "gora Nizozemcev", nizozemski kolesarji so osvojili kar osem od prvih 14 etap Toura, ki so se zaključile v slavnem smučarskem središču.

Med letoma 1990 in 1999 so na njem kraljevali Italijani, ki so slavili na sedmih etapah v tem času slavili šest zmag. Med letoma 2011 in 2015 so bili s tremi zaporednimi zmagami uspešni domačini Francozi, zadnji dva vzpona na 1.860 metrov visoki vrh pa sta razveselila Britance, pred štirimi leti je slavil Tom Pidcock. Slovensko kolesarstvo na prvi podvig še čaka ...

Tom Pidcock je slavil zmago, ko je Tour pred štirimi leti nazadnje zavil na Alpe d'Huez. Foto: Guliverimage

Kdaj, če ne zdaj, je vprašanje, ki se pred zaključkom letošnje Dirke po Franciji postavlja samo. Kdaj, če ne v obdobju izjemne prevlade Tadeja Pogačarja, ki suvereno kolesari proti peti skupni zmagi na dirki vseh dirk? Ekipa UAE Team Emirates je včeraj sicer prejela udarec in izgubila pomembnega pomočnika Brandona McNultyja, nekaj skrbi povzročajo tudi zdravstvene težave pri preostalih moštvenih kolegih, a Slovenec vsekakor verjame, da lahko že danes ukroti tudi to alpsko zver.

Profil trase 19. etape Dirke po Franciji:

Trije kategorizirani vzponi za ogrevanje

Kmalu po tem, ko bodo kolesarji iz zaprte vožnje zapustili mesto Gap, sledita prva vzpona dneva, Col Bayard in Col du Noyer. Slednji bo s 7,2 kilometra in povprečnim naklonom 8,5 odstotka ponudil priložnost za prve pobege. Po spustu sledi večinoma ravninski del etape, ki ga bo za kratko prekinil le nekategorizirani 2,7 kilometra dolg vzpon na Lac du Sautet.

Ogrevanje pred spektakularnim zaključkom bo približno 30 kilometrov pred ciljem ponudil Col d'Ornon, pred tem vzponom pa bo v Le Perierju edini vmesni sprint dneva. Zelena majica je po uspešnem četrtkovem sodelovanju v pobegu znova trdno v rokah Madsa Pedersena, ki ima 32 točk prednosti pred Jasperjem Philipsenom.

Sledi vožnja skozi Bourg-d'Oisans, od tam pa se začne štetje 21 serpentin do vrha Alpe d'Hueza. 13,8 kilometra s povprečnim naklonom 8,1 odstotka.

Preberite, kaj imata skupnega Vršič in Alpe d'Huez:

Glavni favoriti so jasni: Tadej Pogačar in možje, ki še verjamejo v to, da lahko zapletejo njegovo pot do Elizejskih poljan. Remco Evenepoel, Paul Seixas, Juan Ayuso ... Znova je, kot je po včerajšnji etapi poudarjal tudi Pogačar, možen tudi uspeh zgodnjega pobega, a bodo ekipe najboljših v skupni razvrstitvi tokrat veliko bolj motivirane, da ob vznožje Alpe d'Hueza v najboljšem položaju prispejo njihovi kolesarji.

Pogačar je na Touru na ta hrib zavil le enkrat, pred štirimi leti je v cilj prikolesaril skupaj s kasnejšim zmagovalcem Jonasom Vingegaardom. Oba sta za Pidcockom zaostala za tri minute in 23 sekund. Motivacije, da se v smučarsko središče Slovenec tokrat zapelje kot prvi, zagotovo ne manjka.

Skupni vrstni red (18/21):

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates - XRG) 64:35:13

2. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull - BORA - hansgrohe) + 4:32

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates - XRG) 6:51

4. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 7:11

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 9:22

6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 10:14

7. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 12:50

8. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 12:58

9. Jordan Jegat (Fra/TotalEnergies) 14:04

10. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 21:00

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84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius) 3:36:21

85. Jan Tratnik (Slo/Red Bull - BORA - hansgrohe) 3:36:23

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