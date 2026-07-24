Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
24. 7. 2026,
13.12

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Aleks Stojaković Dinamo Zagreb Lokomotiva Zagreb

Petek, 24. 7. 2026, 13.12

54 minut

Težave Aleksa Stojakovića

Sanjski prestop Slovenca v Dinamo, nato šok na zdravniškem pregledu

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Aleks Stojaković | Aleks Stojaković še nekaj časa ne bo oblekel dresa zagrebškega Dinama. | Foto Ana Kovač

Aleks Stojaković še nekaj časa ne bo oblekel dresa zagrebškega Dinama.

Foto: Ana Kovač

Sredi maja smo se v Zagrebu pogovarjali z Aleksom Stojakovićem. Po odlični krstni sezoni med hrvaško nogometno elito je zatrjeval, da o prihodnosti ne razmišlja, a bilo mu je jasno, da bodo na njegova vrata poleti potrkali mikavni snubci. S prestopom v Dinamo so se nogometašu iz Žalca uresničile sanje, a je začetek njegove zgodbe pri hrvaškem velikanu dobil tudi nekaj grenkega priokusa. Na zdravniškem pregledu so Zagrebčani odkrili težavo.

Luka Modrić
Sportal Modrić še eno sezono za Milan, v Muro še ena pomoč iz Rijeke

"Razmišljam z danes na jutri. Če se ukvarjaš z morebitnimi prestopi, če razmišljaš o tem, kam se boš prodal in za koliko, te to psihično uniči. Izgubiš fokus, težko je potem biti pravi na treningih in tekmah, kar je v resnici edino pomembno," nam je pred dvema mesecema v hrvaški prestolnici zrelo razlagal 22-letnik.

Sezono, sploh svojo prvo na prvoligaški ravni, je Aleks Stojaković zaključil z 12 zadetki in štirimi asistencami. Tudi po njegovi zaslugi je Lokomotiva presegla pričakovanja in zastavljene cilje, ob tem pa je postalo jasno, da bo marsikdo utegnil sezono izkoristiti kot odskočno desko. Napovedovali smo, da si je vrata do prestopa kariere najbrž odprl tudi nekdanji nogometaš Brinja Grosuplja. Aleks Stojaković je v pretekli sezoni dosegel 12 zadetkov in temu dodal še štiri asistence. | Foto: Ana Kovač Aleks Stojaković je v pretekli sezoni dosegel 12 zadetkov in temu dodal še štiri asistence. Foto: Ana Kovač

Sanjski scenarij se je uresničil. Stojaković ostaja v Zagrebu, a bo Lokomotivo zamenjal za grb velikana. Pri Dinamu se bo pridružil Mihi Zajcu in Svenu Šunti. No, naj bi se. Uradne potrditve za zdaj še ni bilo, a so hrvaški mediji včeraj razkrili, da se je Stojaković že podal na zdravniške preglede pred podpisom pogodbe. Tukaj pa so se stvari zapletle.

Okreval bo več mesecev

Kot je poročal Germanijak, so zdravniki pri pregledu odkrili poškodbo oziroma težavo, za katero ni vedel niti nogometaš sam. Ta ga pri treningih ne ovira, občutil ni nobenih bolečin, a je stanje očitno resno. Dovolj resno, da naj bi visokorasli napadalec po informacijah iz Hrvaške na stranskem tiru preživel več mesecev.

Za kaj točno gre, za zdaj ni znano, je pa jasno, da zaplet meče senco na trenutek, o katerem je Stojaković sanjal celotno kariero. Spomnimo, nekdanji mladi reprezentant Slovenije je razočaran nad slovenskim nogometom zapustil domovino in se z vztrajnostjo na Hrvaškem skozi nižje lige prebil vse do vrha.

Odgovorni pri Dinamu naj bi položaj Slovenca spoštovali tako zelo, da v zadnjem trenutku ne bodo odstopili od sklenitve posla. Stojaković naj bi tako kljub vsemu podpisal pogodbo in po uspešni (upamo, da čim hitrejši) rehabilitaciji le oblekel dres zagrebškega velikana.

Petar Stojanović Dani Olmo
Sportal Petar Stojanović: Vsi smo ga imeli radi. Postal je Dani Olmić.

 
Aleks Stojaković Dinamo Zagreb Lokomotiva Zagreb
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.