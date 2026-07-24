Sanjski prestop Slovenca v Dinamo, nato šok na zdravniškem pregledu

Sredi maja smo se v Zagrebu pogovarjali z Aleksom Stojakovićem. Po odlični krstni sezoni med hrvaško nogometno elito je zatrjeval, da o prihodnosti ne razmišlja, a bilo mu je jasno, da bodo na njegova vrata poleti potrkali mikavni snubci. S prestopom v Dinamo so se nogometašu iz Žalca uresničile sanje, a je začetek njegove zgodbe pri hrvaškem velikanu dobil tudi nekaj grenkega priokusa. Na zdravniškem pregledu so Zagrebčani odkrili težavo.

"Razmišljam z danes na jutri. Če se ukvarjaš z morebitnimi prestopi, če razmišljaš o tem, kam se boš prodal in za koliko, te to psihično uniči. Izgubiš fokus, težko je potem biti pravi na treningih in tekmah, kar je v resnici edino pomembno," nam je pred dvema mesecema v hrvaški prestolnici zrelo razlagal 22-letnik.

Sezono, sploh svojo prvo na prvoligaški ravni, je Aleks Stojaković zaključil z 12 zadetki in štirimi asistencami. Tudi po njegovi zaslugi je Lokomotiva presegla pričakovanja in zastavljene cilje, ob tem pa je postalo jasno, da bo marsikdo utegnil sezono izkoristiti kot odskočno desko. Napovedovali smo, da si je vrata do prestopa kariere najbrž odprl tudi nekdanji nogometaš Brinja Grosuplja. Aleks Stojaković je v pretekli sezoni dosegel 12 zadetkov in temu dodal še štiri asistence. Foto: Ana Kovač

Sanjski scenarij se je uresničil. Stojaković ostaja v Zagrebu, a bo Lokomotivo zamenjal za grb velikana. Pri Dinamu se bo pridružil Mihi Zajcu in Svenu Šunti. No, naj bi se. Uradne potrditve za zdaj še ni bilo, a so hrvaški mediji včeraj razkrili, da se je Stojaković že podal na zdravniške preglede pred podpisom pogodbe. Tukaj pa so se stvari zapletle.

Okreval bo več mesecev

Kot je poročal Germanijak, so zdravniki pri pregledu odkrili poškodbo oziroma težavo, za katero ni vedel niti nogometaš sam. Ta ga pri treningih ne ovira, občutil ni nobenih bolečin, a je stanje očitno resno. Dovolj resno, da naj bi visokorasli napadalec po informacijah iz Hrvaške na stranskem tiru preživel več mesecev.

Za kaj točno gre, za zdaj ni znano, je pa jasno, da zaplet meče senco na trenutek, o katerem je Stojaković sanjal celotno kariero. Spomnimo, nekdanji mladi reprezentant Slovenije je razočaran nad slovenskim nogometom zapustil domovino in se z vztrajnostjo na Hrvaškem skozi nižje lige prebil vse do vrha.

Odgovorni pri Dinamu naj bi položaj Slovenca spoštovali tako zelo, da v zadnjem trenutku ne bodo odstopili od sklenitve posla. Stojaković naj bi tako kljub vsemu podpisal pogodbo in po uspešni (upamo, da čim hitrejši) rehabilitaciji le oblekel dres zagrebškega velikana.