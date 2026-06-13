Tretja tekma, tretjič peti niz in še tretja zmaga

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi lige narodov še tretjič zmagala. In še tretjič po petih nizih. Nasprotnik je bila Kuba, ki je bila po prvih dveh tekmah še brez osvojenega niza. Slovenci so prvi niz gladko dobili (25:15), drugega pa izgubili s 26:28. Tretji niz je s 25:19 pripadel Kubi, nakar je Slovenija spet gladko dobila četrtega (25:14). Izbranci Fabia Solija so vodili celoten odločilni peti niz in ga dobili s 15.11.

Foto: VolleyballWorld Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so za uvod letošnje lige narodov vpisali dve tesni zmagi s 3:2. Sprva so premagali Kitajsko, nato pa z enakim izidom, a precej boljšim pristopom še branilce naslova Poljake. Po dveh zmagah so tekmo pričakali kot peta reprezentanca sveta. Kuba, ki je izgubila obe uvodni tekmi lige proti Poljski in Ukrajini, je 14. na svetu. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v ligi narodov merila trikrat in vselej slavila.

A tudi v soboto je slovenska izbrana vrsta prikazala igro z veliko nihanji oziroma tremi zelo dobrimi in dvema precej slabšima nizoma. Po še tretji zmagi v petih nizih pa so neporaženi Slovenci vseeno pri vrhu lige narodov. V slovenski vrsti je bil s 25 točkami najuspešnejši Rok Možič, Nik Mujanović jih je dodal 16, 11 pa Alen Pajenk.

V nedeljo se bodo Slovenci za konec nastopov na prvem turnirju lige ob 14. uri po srednjeevropskem pomerili še z Japonsko, ki je prav tako doslej nanizala tri zmage. Drugi turnir jih čaka pred domačimi gledalci med 24. in 28. junijem v Ljubljani.

Foto: VolleyballWorld

Kako je potekala tekma

Prvi niz je tekel dobro, Slovenci so prvi prišli do oprijemljive prednosti štirih točk (7:3), z blokom Možiča in štirimi zaporednimi točkami pa pobegnili na +7 (15:8). Z novimi tremi točkami zapovrstjo je bilo +9 (22:13), prednost pa je do konca niza narasla do dvomestnega števila.

Drugi se je začel podobno, po asu Šterna je Slovenija prva prišla do treh točk plusa (6:3). Nadaljevali so v dobrem ritmu in prednost je bila hitro +5 (9:4). Zatem pa je zbranost Slovencem popustila. Kubanci so z delnim izidom 5:0 izenačili na deveti točki in po dolgem času povedli pri 12:11. Sledila je igra točko za točko, a so Kubanci držali rahlo prednost. Slovenija je izenačila na 21. in še enkrat na 24. točki, a so bili v končnici niza boljši Kubanci.

Foto: VolleyballWorld V tretjem Slovenci spet niso bili prepričljivi. Kuba je hitro prevzela vodstvo, sredi niza pa z delnim izidom 4:0 povedla 13:9. Slovenska igra še naprej ni stekla in Kubanci so povedli s +5 (17:12). Za trenutek so Solijevi izbranci strnili vrste in prišli na dve točki zaostanka (15:17), a je bil to le preblisk, saj so Kubanci v zaključku igrali precej boljšo odbojko in dobili še drugi niz.

V četrtem so Slovenci znova prikazali boljšo predstavo. Že uvodoma so držali tri točke prednosti, s točko Mujanovića pa ušli na +5 (12:7). V teh trenutkih je bila igra Slovenije spet izvrstna, tako da je prednost po delnem izidu 5:0 poskočila na devet (17:8) in nato deset točk (20:10), kar je bilo dovolj, da so izsilili peti niz.

Dobro igro so Slovenci prinesli tudi v zadnjega, povedli s 3:0, nato pa praktično do konca niso več popuščali. V odločilnih trenutkih so vodili za šest (11:5) in kljub nekaj živčnosti ob koncu dvoboj uspešno zaključili.

Drugi turnir bo v Stožicah

Drugi turnir bodo igrali doma v Stožicah med 24. in 28. junijem, tretji turnir rednega dela pa med 15. in 19. julijem v Beogradu. Zaključni turnir najboljše osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Letošnja liga narodov ima še večji vložek, saj se bo že začel boj za olimpijske vozovnice za Los Angeles. Vrhunec reprezentančne sezone bo septembrsko evropsko prvenstvo.

Liga narodov, 13. junij: Lestvica lige narodov