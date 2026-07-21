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Avtor:
R. Sp.

Torek,
21. 7. 2026,
15.02

Osveženo pred

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nesreča nesreča Japonska

Torek, 21. 7. 2026, 15.02

1 ura, 16 minut

Tošiaki Fušimi (1976–2026)

Japonska v šoku: v grozljivi nesreči umrl olimpijski junak

Avtor:
R. Sp.

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Tošiaki Fušimi | Tošiaki Fušimi (1976–2026) | Foto Guliverimage

Tošiaki Fušimi (1976–2026)

Foto: Guliverimage

V soboto se je v grozljivi nesreči na kolesarski dirki Macusaka Keirin smrtno ponesrečil japonski olimpijski junak, nosilec srebrne kolajne z iger v Atenah 2004, Tošiaki Fušimi. V zadnjem krogu dirke na velodromu je v skupini pred njim prišlo do padca; temu se je poskušal izogniti, zavil je levo proti zunanjemu delu steze, nato pa z veliko hitrostjo treščil v zaščitno ogrado.

Petdesetletnega Tošiakija Fušimija, ki je na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 z Masakijem Inouejem in Tomohirom Nagacuko osvojil srebrno odličje v ekipnem sprintu, so hudo poškodovanega odpeljali v bolnišnico, v nedeljo zjutraj pa so ga razglasili za mrtvega.

Fušimi, Inoue in Nagacuko so leta 2004 na olimpijskih igrah v Atenah osvojili srebrno odličje. | Foto: Guliverimage Fušimi, Inoue in Nagacuko so leta 2004 na olimpijskih igrah v Atenah osvojili srebrno odličje. Foto: Guliverimage

Fušimi je bil legenda japonskega dirkališčnega kolesarstva, osvojil je več naslovov na velikih nagradah v disciplini keirin, v tekmovalni karieri je zbral prek 400 zmag.

"Tošiaki Fušimi ni bil le tekmovalec, bil je eden najboljših kolesarjev v keirinu, kar jih je Japonska kadarkoli dala. Zmagovalec velike nagrade, srebrni olimpijec, pravi profesionalec na stezi. Leta sva tekmovala drug proti drugemu. Takšno rivalstvo gradi spoštovanje, ki ne zbledi. Pretresen sem, ko slišim, da je izgubil življenje, ko je delal to, kar je ljubil. Moje misli so z njegovo družino in celotno skupnostjo keirin na Japonskem. Počivaj v miru, prvak," se je nekdanjemu tekmecu in prijatelju na družbenih omrežjih poklonil nekdanji malezijski profesionalni kolesar Josiah Ng Onn Lam.

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