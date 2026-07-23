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Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
23. 7. 2026,
21.01

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek

Natisni članek
Tomi Lahren Donald Trump

Četrtek, 23. 7. 2026, 21.01

4 minute

Hud udarec za desnico?

Avtor:
A. Ž.

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Tomi Lahren | »Ne bo iranska vojna (čeprav je ne maramo) tista, zaradi katere bodo Maga volivci novembra ostali doma, temveč amnestija in omilitev deportacij,« je Donaldu Trump na družbenem omrežju X sporočila konservativna politična aktivistka in medijska vplivnica Tomi Lahren. | Foto Guliverimage

»Ne bo iranska vojna (čeprav je ne maramo) tista, zaradi katere bodo Maga volivci novembra ostali doma, temveč amnestija in omilitev deportacij,« je Donaldu Trump na družbenem omrežju X sporočila konservativna politična aktivistka in medijska vplivnica Tomi Lahren.

Foto: Guliverimage

Tomi Lahren je New York Times leta 2016 razglasil za vzhajajočo medijsko zvezdo ameriške desnice. Postala je ena od najbolj opaznih podpornic Donald Trumpa. Toda zdaj je nad njim zelo razočarana, ker ne uresničuje predvolilnih obljub. Je to napoved, da bodo republikanci na vmesnih kongresnih volitvah novembra letos doživeli hud poraz?

"Resno vprašanje, in vseeno mi je, če to koga ujezi -  zakaj bi novembra (takrat bodo vmesne kongresne volitve, op. p.) volili republikance," je vprašala svoje sledilce na družbenem omrežju X.

Razočaranje, ker ni množičnih deportacij nezakonitih priseljencev

"Množične deportacije se ne dogajajo. Večina nas voli samo za eno vprašanje priseljevanja, Ministrstvo za domovinsko varnost pa se je pod Markwaynom (Markwayne Mullin je minister za domovinsko varnost, op. p.) pa se je odlločilo, da bo raje pomiril CNN in MSNBC (medija, ki veljata ta levo-liberalno usmerjena, op. p.)."

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Lahrenova je prepričana, da republikanci v kongresu ne bodo sprejeli zakonodaje o zaščiti ZDA (Save America, v izvirniku), prav tako ne bodo podprli množičnih deportacij, za katere so glasovali republikanski volivci.

Ali republikanci res izvajajo demokratsko politiko

"Iskreno povedano, (republikanci, op. p.) niso storili ničesar razen podaljšanja davčnih olajšav. Zakaj torej? Zakaj bi volivce v zvezni državi Maine silili, da voli Susan Collins (ta je republikanska senatorka iz te zvezne države, op.p)? Ker vsaj ni prepričana komunistka? Navsezadnje pa, kakšna je res razlika? Volimo republikance, na koncu pa vseeno dobimo demokratsko politiko," je še zapisala Lahrenova.

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