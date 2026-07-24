Američani znova udarili po Iranu

Ameriške sile so 13. noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo Centralno poveljstvo vojske (Centcom), so bili tarča vojaški cilji, med njimi poveljniški centri, skladišča dronov in iranske pomorske zmogljivosti. Iranski mediji so med drugim poročali o napadih v jugozahodni provinci Kuzestan, kjer naj bi umrli štirje ljudje.

"CENTCOM je napadel poveljniške centre iranske vojske, skladišča brezpilotnih letalnikov, komunikacijska omrežja, obalne nadzorne postaje in pomorske zmogljivosti, da bi še dodatno zmanjšal grožnjo, ki jo Iran predstavlja za civilne pomorščake in trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino," je sporočilo centralno poveljstvo in zatrdilo, da ožina ostaja odprta kljub "nedavnim napadom" iranske revolucionarne garde.

U.S. forces started another night of strikes against Iranian military targets at 6:45 p.m. ET today. This is the 13th consecutive night of strikes aimed to hold Iran accountable and diminish threats from the Islamic Revolutionary Guard Corps to commercial shipping. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 23, 2026

Umrlo več ljudi

Po poročanju iranskih medijev so bila med tarčami ameriških napadov območja v bližini mest Ahvaz, Andimešk in Omidije v jugozahodni z nafto bogati industrijski provinci Kuzestan. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da so v raketnem napadu pri Ahvazu umrli najmanj štirje ljudje, pet drugih je bilo ranjenih.

Eksplozije naj bi odjeknile tudi v bližini otoka Kešm v Hormuški ožini in v okolici pristaniškega mesta Bandar Abas, poročanje iranskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Iranska vojska je medtem sporočila, da je v povračilo izvedla napade z droni na ameriške vojaške objekte in oporišča v Bahrajnu in Jordaniji. V zalivski kraljevini so se oglasile sirene, oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo na varnem. Iz Jordanije medtem zaenkrat ne poročajo o napadih.

Približno uro pred napadi je ameriški predsednik Donald Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil, da bo Iran odslej odgovoren za kakršnokoli škodo na ladjah, ki prečkajo Hormuško ožino. "Od sedaj naprej bo vsa škoda, povzročena ladjam, tovoru ali čemerkoli, kar je s tem povezano, plačana z iranskimi sredstvi, ki jih posedujejo in nadzorujejo ZDA," je zapisal.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je Trumpovo napoved v odzivu označil za "nevaren precedens" in poudaril, da "ko vlade normalizirajo zaplembo, nikogaršnje premoženje ni več varno". "Kaos, ki bo sledil, ne bo niti prijeten niti miren," je dodal v objavi na omrežju X.