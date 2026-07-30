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Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
9.37

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Španija požar evakuacija ogenj

Četrtek, 30. 7. 2026, 9.37

27 minut

V Španiji izbruhnil nov požar. Evakuirali prebivalce 12 vasi. #foto #video

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce dvanajstih vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes sporočile, da so razmere tam stabilizirali, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Tudi obsežen gozdni požar v departmaju Gironde blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije se ponoči ni razširil, so pa drugod izbruhnili novi.

Nov požar je izbruhnil v narodnem parku Arribes del Duero ob meji s Portugalsko. Zaradi njega so evakuirali prebivalce dvanajstih vasi, medtem ko so oblasti prebivalce dveh bližnjih vasi pozvale, naj ostanejo doma. Po poročanju španskih medijev so s požarno ogroženega območja evakuirali okoli 950 ljudi, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

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V Španiji deset požarov različne intenzivnosti 

Španija se trenutno spopada z desetimi požari različne intenzivnosti, je v sredo dejal predsednik vlade Pedro Sanchez. Ta je prebivalce pozval, naj ravnajo previdno, saj bi se razmere lahko poslabšale zaradi vročinskega vala, ki bo glede na napovedi španske meteorološke agencije Aemet trajal najmanj do nedelje.

Razmere ponekod po državi so se sicer že nekoliko izboljšale. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove.

Kot so danes sporočile lokalne oblasti, so se požari v okolici Madrida tudi prenehali širiti. "Nočne vremenske razmere so omogočile (...) ohladitev in utrditev območja, ki je očitno stabilizirano (...). Ostalo je le nekaj dimnih žarišč in skoraj ni več plamenov," so sporočili iz prefekture madridske regije. Dodali so, da je trenutno evakuiranih še okoli tisoč ljudi.

V Franciji upajo, da bodo ob ugodnih vremenskih pogojih obvladali požar blizu Bordeauxa

Obsežen gozdni požar v departmaju Gironde blizu mesta Bordeaux na jugozahodu Francije se ponoči ni razširil. Za danes so napovedane nižje temperature in manjše količine padavin, kar bi lahko požar, ki zajema 42.000 hektarjev ozemlja, še omejilo. Drugod po Franciji so sicer v sredo izbruhnili novi požari, zaradi katerih so evakuirali več sto ljudi.

V departmaju Gironde, kjer se gasilci že več dni borijo proti obsežnemu gozdnemu požaru, danes pričakujejo nekoliko nižje temperature in nekaj dežja, kar je vzbudilo upanje, da se obsežnemu požaru bliža konec in da se bodo evakuirani ljudje kmalu lahko vrnili v svoje domove, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah gasilcev se požar v departmaju ponoči ni razširil in tako še vedno zajema 42.000 hektarjev ozemlja. Zaradi požara so sicer doslej evakuirali več kot 220.000 lokalnih prebivalcev in turistov, medtem ko so ognjeni zublji uničili okoli 240 domov.

Drugod po Franciji so medtem v sredo izbruhnili novi požari.

Z novim požarom v departmaju Var se bori približno 250 gasilcev, evakuirali pa so okoli 700 ljudi.

Požar je izbruhnil tudi v gozdu Fontainebleau južno od Pariza in v vasi Couchey blizu Dijona, kjer je pogorelo okoli 125 hektarjev površine, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

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