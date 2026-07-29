Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
29. 7. 2026,
6.57

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bližnji vzhod Iran Irak droni

Sreda, 29. 7. 2026, 6.57

14 minut

Iran z droni nad ameriške sile, Američani in Savdijci napadli tarče v Iraku #vŽivo

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Napad na Iran | Ameriške sile so vse rakete uspešno prestregle. | Foto Reuters

Ameriške sile so vse rakete uspešno prestregle.

Foto: Reuters

Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Navedlo je še, da so ameriške in savdske sile v Iraku napadle "teroriste, povezane z Iranom". S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema.

Kot je Centcom zapisal na družbenem omrežju X, je Iran ameriške sile na Bližnjem vzhodu napadel v torek ob 17.45 po vzhodnoameriškem času (23.45 po srednjeevropskem). Po njegovih navedbah so vse rakete "uspešno prestregli". Poveljstvo ni razkrilo, kateri cilji so bili tarča napadov.

Ameriške in savdske sile so v Iraku minulo noč izvedle napade na "več logističnih in orožarskih ciljev teroristov" v vzhodnem Iraku, je še sporočil Centcom. Po navedbah ameriške vojske je šlo za odgovor na več kot 30 napadov z droni, ki jih je v zadnjih 72 urah izvedla iranska revolucionarna garda.

ZDA grozi z novimi napadi

Pri Centcomu so ob tem poudarili, da morajo iranska vojska "in njeni teroristični zavezniki prenehati z napadi, da bi se izognili nadaljnjim vojaškim odzivom ZDA".

Savdska Arabija je pred tem v torek sporočila, da je njena vojska prestregla in uničila drone, katerih tarča so bili naftni objekti na vzhodu države.

Iran se na navedbe ameriške vojske še ni odzval.

Sovražnosti so med stranema izbruhnile dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Strani sta se medsebojnih napadov vzdržali tri dni zapored.

Kuhanje na plin
Novice Resno svarilo Evropi: "Molite, da bo zima mila"
Bližnji vzhod Iran Irak droni
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.