Iran z droni nad ameriške sile, Američani in Savdijci napadli tarče v Iraku #vŽivo

Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Navedlo je še, da so ameriške in savdske sile v Iraku napadle "teroriste, povezane z Iranom". S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema.

Kot je Centcom zapisal na družbenem omrežju X, je Iran ameriške sile na Bližnjem vzhodu napadel v torek ob 17.45 po vzhodnoameriškem času (23.45 po srednjeevropskem). Po njegovih navedbah so vse rakete "uspešno prestregli". Poveljstvo ni razkrilo, kateri cilji so bili tarča napadov.

Ameriške in savdske sile so v Iraku minulo noč izvedle napade na "več logističnih in orožarskih ciljev teroristov" v vzhodnem Iraku, je še sporočil Centcom. Po navedbah ameriške vojske je šlo za odgovor na več kot 30 napadov z droni, ki jih je v zadnjih 72 urah izvedla iranska revolucionarna garda.

ZDA grozi z novimi napadi

Pri Centcomu so ob tem poudarili, da morajo iranska vojska "in njeni teroristični zavezniki prenehati z napadi, da bi se izognili nadaljnjim vojaškim odzivom ZDA".

Savdska Arabija je pred tem v torek sporočila, da je njena vojska prestregla in uničila drone, katerih tarča so bili naftni objekti na vzhodu države.

Iran se na navedbe ameriške vojske še ni odzval.

Sovražnosti so med stranema izbruhnile dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Strani sta se medsebojnih napadov vzdržali tri dni zapored.