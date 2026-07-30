Slovenci v boj za polfinale EuroBasketa

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let bo danes igrala v četrtfinalu evropskega prvenstva. Zasedba Domna Zevnika se bo že ob 13. uri v Trentinu pomerila z Izraelom, ki je na prvenstvu še brez poraza.

Slovenci so v sredo v boju za četrtfinale ugnali Latvijo s 86:76, a obračun je bil veliko bolj tesen kot kaže končni izid. Še slabih šest minut pred koncem so namreč Latvijci vodili s 70:69, nato pa je selekcija Domna Zevnika ohranila hladne glave in pokazala jeklene živce ter se veselila uvrstitve v četrtfinale.

Slovenci so pred tem v skupinskem delu najprej premagali Litvo (83:76), nato so izgubili z Nemčijo (88:98), za konec pa še gladko ugnali Bolgarijo (88:66). Zdaj Slovenijo v boju za polfinale čaka srečanje z Izraelom. Ta je v osmini finala opravil z Dansko (100:86), v skupinskem delu pa opravil z vsemi tremi tekmeci. Najprej je porazil Grčijo (93:84), nato Francijo (91:77) in za konec še Avstrijo (84:80).

EuroBasket 2026 do 18 let, četrtfinale in tekme za razvrstitev:

Četrtek, 30. julij:

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.

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