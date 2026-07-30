Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
30. 7. 2026,
17.20

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Primož Roglič Primož Roglič Remco Evenepoel San Sebastian

Četrtek, 30. 7. 2026, 17.20

1 ura, 4 minute

Roglič in Evenepoel še na klasiko San Sebastian: lahko Belgijec izjemno formo s Toura krona z novo zmago?

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Primož Roglič, Remco Evenepoel | Primož Roglič naj bi v soboto nastopil na klasiki San Sebastian, kjer bo prvi favorit njegov moštveni kolega Remco Evenepoel, ki je na tej španski preizkušnji zmagal že trikrat. | Foto Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Primož Roglič naj bi v soboto nastopil na klasiki San Sebastian, kjer bo prvi favorit njegov moštveni kolega Remco Evenepoel, ki je na tej španski preizkušnji zmagal že trikrat.

Foto: Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Manj kot teden dni po koncu Dirke po Franciji bo v soboto, 1. avgusta, na sporedu slovita klasika San Sebastian. Na začasni startni listi ene najzahtevnejših enodnevnih dirk na koledarju, ki jo zaznamujejo številni vzponi, zavite baskovske ceste in skoraj 4.300 višinskih metrov, sta tudi Primož Roglič in njegov moštveni kolega Remco Evenepoel, ki je na tej preizkušnji zmagal že trikrat.

Kolesarje čaka 221,1 kilometra dolga trasa s startom in ciljem v San Sebastianu ter sedmimi kategoriziranimi vzponi. Odločilni del dirke se bo začel na Jaizkibelu, 7,9 kilometra dolgem vzponu s povprečnim naklonom 5,6 odstotka, sledil pa bo precej zahtevnejši Erlaitz, dolg 3,8 kilometra s povprečnim naklonom 10,6 odstotka.

Zadnja velika ovira bo Murgil, 2,1 kilometra dolg zid z 10,1-odstotnim povprečnim naklonom. Od njegovega vrha bo do cilja ostalo le še osem kilometrov.

Trasa enodnevne dirke San Sebastian:

San Sebastian 2026, trasa | Foto:

Bo Evenepoel vnovčil vrhunsko formo s Toura?

Za prvega favorita velja Remco Evenepoel, ki je Tour končal v izjemni formi, klasiko San Sebastián pa je osvojil že v letih 2019, 2022 in 2023. Red Bull – BORA – Hansgrohe naj bi imel ob njem zelo močno zasedbo, v kateri so na začasni startni listi tudi Primož Roglič, Giulio Pellizzari in Maxim Van Gils. Roglič bo 4. avgusta zagotovo nastopil tudi na Dirki po Burgosu, kar so organizatorji včeraj tudi uradno potrdili.

Primož Roglič Red Bull - BORA - hansgrohe
Sportal Roglič se vrača na dirko, kjer je pred tremi leti že zmagal

Med najnevarnejšimi tekmeci bodo lanski zmagovalec Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jhonatan Narváez, Jan Christen (oba UAE Emirates), Lenny Martínez in domačin Pello Bilbao (oba Bahrain Victorious). Visoko lahko posežejo tudi Felix Gall, Carlos Rodríguez, Mikel Landa, Enric Mas, Matteo Jorgenson in Ben Healy.

Na startni listi je tudi mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel, član ekipe Bahrain Victorious. Nekdanji vrhunski kolesar, danes trener v KK Novo mesto, Srečko Glivar je pred dnevi v podkastu Tour 202 napovedal, da bo na startu tudi njegov sin Gal Glivar, član ekipe Alpecin–Premier Tech, ki ga tako kot Rogliča 22. avgusta čaka začetek Dirke po Španiji.

Tadeja Pogačarja v Španiji ta konec tedna ne bo, saj se bo v Komendi družil s slovenskimi ljubitelji kolesarstva. V petek bo na sporedu Pogi kriterij, kjer bo poleg Pogačarja nastopil tudi Isaac Del Toro, tretji z letošnjega Toura, sobota bo rezervirana za najmlajše, nedelja pa bo minila v znamenju unikatnega kolesarskega dogodka S klanca v klanc. 

Preberite še:

Patrick Lefevere
Sportal Patrick Lefevere o Remcu Evenepoelu: Dokazal mi je, da se motim

Remco Evenepoel
Sportal Remco Evenepoel oktobra prihaja v Slovenijo

Primož Roglič Primož Roglič Remco Evenepoel San Sebastian
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.