Roglič in Evenepoel še na klasiko San Sebastian: lahko Belgijec izjemno formo s Toura krona z novo zmago?

Manj kot teden dni po koncu Dirke po Franciji bo v soboto, 1. avgusta, na sporedu slovita klasika San Sebastian. Na začasni startni listi ene najzahtevnejših enodnevnih dirk na koledarju, ki jo zaznamujejo številni vzponi, zavite baskovske ceste in skoraj 4.300 višinskih metrov, sta tudi Primož Roglič in njegov moštveni kolega Remco Evenepoel, ki je na tej preizkušnji zmagal že trikrat.

Kolesarje čaka 221,1 kilometra dolga trasa s startom in ciljem v San Sebastianu ter sedmimi kategoriziranimi vzponi. Odločilni del dirke se bo začel na Jaizkibelu, 7,9 kilometra dolgem vzponu s povprečnim naklonom 5,6 odstotka, sledil pa bo precej zahtevnejši Erlaitz, dolg 3,8 kilometra s povprečnim naklonom 10,6 odstotka.

Zadnja velika ovira bo Murgil, 2,1 kilometra dolg zid z 10,1-odstotnim povprečnim naklonom. Od njegovega vrha bo do cilja ostalo le še osem kilometrov.

Trasa enodnevne dirke San Sebastian:

Bo Evenepoel vnovčil vrhunsko formo s Toura?

Za prvega favorita velja Remco Evenepoel, ki je Tour končal v izjemni formi, klasiko San Sebastián pa je osvojil že v letih 2019, 2022 in 2023. Red Bull – BORA – Hansgrohe naj bi imel ob njem zelo močno zasedbo, v kateri so na začasni startni listi tudi Primož Roglič, Giulio Pellizzari in Maxim Van Gils. Roglič bo 4. avgusta zagotovo nastopil tudi na Dirki po Burgosu, kar so organizatorji včeraj tudi uradno potrdili.

Med najnevarnejšimi tekmeci bodo lanski zmagovalec Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jhonatan Narváez, Jan Christen (oba UAE Emirates), Lenny Martínez in domačin Pello Bilbao (oba Bahrain Victorious). Visoko lahko posežejo tudi Felix Gall, Carlos Rodríguez, Mikel Landa, Enric Mas, Matteo Jorgenson in Ben Healy.

Na startni listi je tudi mladi slovenski kolesar Jakob Omrzel, član ekipe Bahrain Victorious. Nekdanji vrhunski kolesar, danes trener v KK Novo mesto, Srečko Glivar je pred dnevi v podkastu Tour 202 napovedal, da bo na startu tudi njegov sin Gal Glivar, član ekipe Alpecin–Premier Tech, ki ga tako kot Rogliča 22. avgusta čaka začetek Dirke po Španiji.

Tadeja Pogačarja v Španiji ta konec tedna ne bo, saj se bo v Komendi družil s slovenskimi ljubitelji kolesarstva. V petek bo na sporedu Pogi kriterij, kjer bo poleg Pogačarja nastopil tudi Isaac Del Toro, tretji z letošnjega Toura, sobota bo rezervirana za najmlajše, nedelja pa bo minila v znamenju unikatnega kolesarskega dogodka S klanca v klanc.

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