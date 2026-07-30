Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
30. 7. 2026,
7.41

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
prometna nesreča e-skiro

Četrtek, 30. 7. 2026, 7.41

9 minut

Hudi nesreči: voznika e-kolesa in e-skiroja se borita za življenje

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Električni skiro. Nesreča. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V sredo dopoldne se je v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik e-kolesa zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje poškodoval. Njegovo življenje je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Še eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami so ljubljanski policisti obravnavali danes ponoči, ko sta trčila voznika e-skiroja. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo.

Prva prometna nesreča se je zgodila v Kočevju, v njej je bil samoudeležen voznik e-kolesa, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana, kjer vodijo prekrškovni postopek.

Trčila sta voznika e-skiroja

Danes ponoči se je zgodila še prometna nesreča na kolesarski stezi ob Zaloški cesti v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena voznika na e-skirojih. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in trčil v voznika e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je povzročitelj nesreče huje poškodoval, zato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo, so zapisali na PU Ljubljana.

Drugi voznik e-skiroja je vozil še eno osebo, v nesreči pa sta se oba lažje poškodovala. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče, dodajajo na PU Ljubljana. 

UKOM, gasilci
Novice V Novem mestu trčila štiri vozila, cesta zaprta več ur, poškodovanih več oseb

prometna nesreča e-skiro
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.