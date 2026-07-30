Hudi nesreči: voznika e-kolesa in e-skiroja se borita za življenje

V sredo dopoldne se je v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik e-kolesa zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje poškodoval. Njegovo življenje je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Še eno prometno nesrečo s hudimi poškodbami so ljubljanski policisti obravnavali danes ponoči, ko sta trčila voznika e-skiroja. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo.

Prva prometna nesreča se je zgodila v Kočevju, v njej je bil samoudeležen voznik e-kolesa, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo, so sporočili s PU Ljubljana, kjer vodijo prekrškovni postopek.

Trčila sta voznika e-skiroja

Danes ponoči se je zgodila še prometna nesreča na kolesarski stezi ob Zaloški cesti v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena voznika na e-skirojih. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in trčil v voznika e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je povzročitelj nesreče huje poškodoval, zato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo, so zapisali na PU Ljubljana.

Drugi voznik e-skiroja je vozil še eno osebo, v nesreči pa sta se oba lažje poškodovala. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče, dodajajo na PU Ljubljana.