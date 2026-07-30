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Avtor:
STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
9.33

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

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Natisni članek
Formula 1 Stefano Domenicali

Četrtek, 30. 7. 2026, 9.33

1 ura, 30 minut

Sezona formule 1 bi se zaradi vojne lahko končala v Evropi

Avtor:
STA

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Abu Dabi formula 1 štart | Bo VN Abu Dabija izpeljana? | Foto Reuters

Bo VN Abu Dabija izpeljana?

Foto: Reuters

Letošnja sezona svetovnega prvenstva v formuli 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dabija. Po pojasnilih direktorja F1 Stefana Domenicalija sicer obe zaenkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra.

"Prvenstvo leta 2026 se bo končalo v Evropi, če bo konflikt na Bližnjem vzhodu onemogočil izvedbo zaključnih dirk sezone v Katarju in Abu Dabiju," je dejal Domenicali. Po njegovih besedah sta obe tekmi že razprodani, kar da je neverjetno. "Kaže na to, da je šport večji od problema, s katerim se sooča svet," njegove besede povzema BBC.

Končne odločitve o izvedbi dirk še niso sprejeli, bodo pa to storili pravočasno, je zagotovil. Če se razmere ne bodo razrešile tako, kot na F1 verjamejo, da bi se morala, bodo sezono sklenili v Evropi, saj "drugam ne moremo", je še povedal Domenicali.

Po poročanju BBC 61-letnik ni podrobneje pojasnil, kje bo zadnja dirka, če bo treba odpovedati tisti v Katarju in Abu Dabiju. Je pa močan favorit dirkališče v Imoli v Italiji.

F1 je bila zaradi ameriško-izraelske vojne z Iranom že prisiljena odpovedati dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji, ki sta bili predvideni aprila. Iz organizacije so ob tem tudi sporočili, da bo septembra dirko v imenu Bahrajna organizirala Malezija.

Domenicali se je dotaknil tudi morebitne organizacije dodatne dirke v Las Vegasu, ki je sicer na sporedu 21. novembra. "Obstaja možnost, da bi imeli v Las Vegasu dve dirki, a hkrati nočemo uničiti tega dragulja s podcenjevanjem dogodka, ki ga tu pripravljamo," je dodal.

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