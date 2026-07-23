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Avtor:
A. Ž.

Četrtek,
23. 7. 2026,
18.40

Osveženo pred

11 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Iran Klemens Fischer ZDA Donald Trump hutijevci Jemen

Četrtek, 23. 7. 2026, 18.40

11 minut

Nevarnost velike vojne: bodo cene nafte poletele do neba?

Avtor:
A. Ž.

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Hutijevec v Jemnu | Se bodo v vojno ZDA in Izraela proti Iranu dejavno vključili tudi hutijevci v Jemnu, ki so zavezniki Teherana? Na fotografiji: pripadniki hutijevskih oboroženih sil. | Foto Guliverimage

Se bodo v vojno ZDA in Izraela proti Iranu dejavno vključili tudi hutijevci v Jemnu, ki so zavezniki Teherana? Na fotografiji: pripadniki hutijevskih oboroženih sil.

Foto: Guliverimage

V primeru hujših ameriških napadov na Iran nemški geopolitični analitik Klemens Fischer pričakuje silovit in oster iranski odgovor. Ali bo vojna potem zajela celoten Bližnji vzhod, pa je po Fischerju odvisno od tega, ali se bodo v vojaški spopad na strani Iranu vključili jemenski hutijevci.

Z namestitvijo ameriških težkih orožnih sistemov tarče niso več le lokacije, kjer imajo Iranci rakete in brezpilotna letala ter sisteme zračne obrambe, ampak tudi cilji, kot so vojašnice, mostovi in ​​morebiti tudi elektrarne, je dejal Klemens Fischer za nemški medij Focus.

Kaj bodo storili hutijevci?

Po Fischerjevih besedah ​​Iran ne bo molčal. Pričakuje, da se bo Teheran pridružil tej zaostritvi spopadov in se maščeval s še večjo silo.

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Ali se bo konflikt razširil zunaj regije, je po Fischerjevih besedah ​​odvisno od enega akterja, ki je doslej ostal ob strani: hutijevcev v Jemnu.

"Ne bodo odločali samo v Washingtonu in Iranu"

Fischer zato meni, da je scenarij, po katerem bi se vojaški požar razširil onkraj meja Perzijskega zaliva, resničen, a se mu je mogoče tudi izogniti.

Iran se bo odzval. Edino vprašanje je obseg iranskih povračilnih udarcev. In o tem ne bo odločeno zgolj v Washingtonu ali Teheranu, še pravi Fischer.

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