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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
8.04

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek
ZDA Vojna v Iranu Donald Trump

Sreda, 22. 7. 2026, 8.04

32 minut

ZDA z novimi napadi na Iran, ta svari pred napadi na jedrske objekte #vŽivo

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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napad na Iran | Iran od zadnje zaostritve razmer redno odgovarja na ameriške napade z napadi na cilje v državah na Bližnjem vzhodu, ki sodelujejo z ZDA. | Foto Reuters

Iran od zadnje zaostritve razmer redno odgovarja na ameriške napade z napadi na cilje v državah na Bližnjem vzhodu, ki sodelujejo z ZDA.

Foto: Reuters

Ameriška vojska je 11. noč zapored izvajala napade na Iran. Zračno obrambo so aktivirali tudi v Teheranu, o eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, vključno z mestom Bušer, kjer je edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril ZDA pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne.

Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da so ameriške sile napadle operativne centre iranske vojske, pomorske zmogljivosti, hangarje za letala, skladišča za brezpilotne letalnike in drugo vojaško logistično infrastrukturo, poroča britanski BBC.

Dodali so, da je bil val napadov "namenjen nadaljnjemu zmanjševanju zmožnosti Irana, da ogroža komercialno plovbo" v Hormuški ožini, pri čemer so Iran obtožili, da je v zadnjih treh mesecih napadel več kot 30 trgovskih plovil, ki so plula skozi ožino. Centcom vztraja, da ta strateško pomembna plovna pot ostaja odprta.

Iranski državni mediji so medtem poročali, da so iranske sile zaradi ameriških napadov aktivirale zračno obrambo v Teheranu. O eksplozijah so poročali še iz mest Tabriz, Čabahar, Konarak in Bušer, kjer je edina iranska jedrska elektrarna.

Iranska vojska je opozorila, da bo okrepila povračilne napade na cilje v regiji, če bodo ZDA napadale iranske jedrske objekte.

Trump napovedal napad na podzemni jedrski kompleks

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek napovedal napad na podzemni jedrski kompleks v bližini kraja Natanc, znan tudi kot Pickaxe Mountain, kjer naj bi Iranci gradili neprijavljen obrat za bogatenje urana.

Iransko vojaško poveljstvo je sporočilo, da bi takšen napad obravnavali kot "eskalacijo vojne v regiji", in zagrozilo z napadi na "vse interese ZDA, njihovih zaveznikov in podpornikov", je poročala državna radiotelevizija IRIB.

Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo 

Iran od zadnje zaostritve razmer redno odgovarja na ameriške napade z napadi na cilje v državah na Bližnjem vzhodu, ki sodelujejo z ZDA. Kuvajtska vojska je danes zjutraj  sporočila, da je prestregla drone iz Irana, v Bahrajnu in Jordaniji so prav tako prestregli napade z droni in raketami.

Teheran in Washington sta sredi junija podpisala memorandum o soglasju, s katerim naj bi končali spopade, odprli Hormuško ožino in postavili temelje za nadaljnja pogajanja. Tri tedne po podpisu sporazuma pa je Trump razglasil, da je premirje končano, medtem ko se medsebojni napadi obeh strani nadaljujejo in v zadnjih tednih še stopnjujejo.

Pickaxe Mountain
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