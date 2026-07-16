Slaba napoved za Trumpa: "Njegova epizoda se bo verjetno končala"

Trumpova epizoda se bo verjetno končala, ker preprosto ni veliko ljudi, kot je Donald Trump. Populistični deli njegovega programa – ideja, da bi morali biti ljudje na podeželju in v industrijskem delu ZDA bolj vključeni v življenje države – pa bodo ostali, je prepričan ameriški konservativni novinar in politični analitik Christopher Caldwell.

Evropejci pri Američanih običajno ne razumejo, da Američani vidijo popolnoma istega Donalda Trumpa kot Evropejci in niso slepi za njegove pomanjkljivosti. Trumpovi volivci vedo, da ima kratek razpon pozornosti in razumejo njegovo korupcijo, zlasti v njegovem drugem mandatu, je dejal Christopher Caldwell v pogovoru za španski medij El Pais.

Američani imajo priseljevanje za večjo težavo kot Trumpov značaj

A je dodal, da imajo Američani drugačno vrednotenje težav: neenakost in množično priseljevanje imajo za resnejšo težavo kot Trumpove značajske pomanjkljivosti in slabosti.

Ameriški volivci so po Caldwellovih besedah tudi globoko zaskrbljeni tudi zaradi kulturnih sprememb: ne marajo transspolnega gibanja, ne marajo operacij najstnic za odstranitev prsi in ne marajo moških v ženskem športu.

Bo vojna proti Iranu usodna za Trumpa?

Caldwell je tudi prepričan, da je vojna proti Iranu velika prelomnica za Trumpa in da lahko prispeva k njegovemu zatonu. "Za to sta dva razloga. Prvič, njegova obljuba, da se ne bo več vpletal v oddaljene vojne, je bila zelo pomembna za njegovo predsedniško kampanjo leta 2016 – tako se je predstavil ameriškemu ljudstvu, in to je bilo pomembno mnogim njegovim volivcem."

Caldwell je kritičen do Trumpove zahteve, naj članice Nata vstopijo v vojno proti Iranu in jo to zahtevo poimenoval za absurdno. Poleg tega Trump članicam Nata ni razkril načrta, da bo skupaj z Izraelom napadel Iran. Foto: Guliverimage

Nekdanjega republikanskega predsednika Georgea W. Busha je Trump celo opisal kot vojnega zločinca. Druga težava je, da se ljudje spominjajo administracije Georgea W. Busha in da vedo, da se je po začetku vojne proti Iraku odložilo reševanje domačih težav. Američani pa menijo, da imajo ZDA doma večje težave, kot je Iran.

Kako bo vojna vplivala na vmesne volitve?

Na vprašanje, kako lahko vojna proti Iranu vpliva na vmesne volitve novembra letos, je Caldwell odgovoril, da vse ankete republikance postavljajo blizu poraza v predstavniškem domu in vse bližje porazu tudi v senatu. Ameriški novinar se celo čudi, da predvolilne napovedi za Trumpove republikance niso še slabše.

Caldwell je kritičen tudi do Trumpove zahteve, naj članice Nata vstopijo v vojno proti Iranu, in je to zahtevo poimenoval za absurdno. Poleg tega Trump članicam Nata ni razkril načrta, da bo skupaj z Izraelom napadel Iran.

Zakaj Američani volijo za Trumpa

Glede preobrazbe republikanske stranke v času Trumpa je Caldwell pojasnil, da je to posledica tega, da je v ZDA veliko globokih, strukturnih sprememb.

Američani sprejemajo Trumpove carine, ker jih vidijo kot način za ponovno industrializacijo ZDA. "Težava pa je v tem, da so bile uvedene stihijsko in po tako nenavadnih stopnjah, da ne prispevajo k ponovni industrializaciji," opozarja Caldwell. Foto: Guliverimage

"Iz proizvodnega, množično proizvodnega gospodarstva smo prešli v informacijsko gospodarstvo: gospodarstvo se je preusmerilo iz tovarn v laboratorije in univerze. V tem gospodarstvu so demokrati postali stranka elite in mnogi, ki so izpuščeni iz te mreže, volijo za Trumpa."

Zakaj so ameriški volivci naklonjeni carinam

Volivci so tudi naklonjeni Trumpovemu argumentu, da so se ZDA preveč deindustrializirale in da je treba nekaj storiti za povečanje proizvodnih zmogljivosti. Zato Američani sprejemajo Trumpove carine. "Težava pa je v tem, da so bile (Trumpove carine, op. p.) uvedene stihijsko (brez premišljenega načrta, op. p.) in po tako nenavadnih stopnjah, da ne prispevajo k ponovni industrializaciji."

Na vprašanje, kako bi opisal Trumpa, je Caldwell odgovoril, da je populist zelo ustrezna oznaka zanj. "V sodobni ameriški politiki obstajata dva pola – populisti in elitisti – in nobena stran običajno ne uporablja tega izraza za opis sebe."

Kdo bo zamenjal Trumpa v Beli hiši?

Caldwella skrbi, kakšna bo Trumpova zapuščina v ZDA in v zahodnih državah, a dodaja: "Vendar mislim, da se bo Trumpova epizoda (v ameriški oziroma republikanski politiki, op. p.) verjetno končala, ker preprosto ni veliko ljudi, kot je Trump."

"Populistični deli njegovega programa – ideja, da bi morali biti ljudje na podeželju in v industrijskih delih ZDA bolj vključeni v življenje države – pa bodo ostali. Trumpove težave izvirajo iz njegove nepredvidljivosti, spremenljivosti, nečimrnosti, korupcije ... To ne more biti trajno. Nimamo veliko drugih politikov, kot je on, zato ga bo na oblasti zamenjal bodisi demokrat bodisi zelo drugačen republikanec," je še dejal Caldwell.