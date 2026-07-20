Jemenski hutijevci so danes naznanili pomorsko blokado Savdske Arabije, ker naj bi slednja blokirala jemensko prestolnico Sano, poročajo tuje tiskovne agencije. A ta bi lahko Savdski Arabiji povzročila težave pri izvozu surove nafte skozi pristanišča v Rdečem morju.

Tiskovni predstavnik hutijevske vojske Jahja Sare je v video izjavi dejal, da bo blokada plovil Savdske Arabije v veljavo stopila nemudoma, in sicer v skladu z načelom oko za oko, saj kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, hutijevci Rijadu očitajo, da izvaja blokado Sane, ki je v rokah uporniške vojske.

Sare je opozoril tudi, da bodo na vsako morebitno nadaljnjo eskalacijo Savdijcev odgovorili s "celovitim in ostrim" odzivom. Zagotovil je, da so hutijevci pripravljeni na vse možnosti, in hkrati vse podpornike pozval, naj bodo v pripravljenosti. Oblasti v Savdski Arabiji in mednarodno priznana jemenska vlada se po navedbah dpa na napoved še nista odzvali.

Če bo v praksi uveljavljena, bi blokada lahko še dodatno obremenila savdijsko gospodarstvo. Hutijevci, ki so zavezniki Irana, bi namreč v tem primeru onemogočili dostop do savdijskih pristanišč v Rdečem morju, ki so ključnega pomena za izvod nafte, potem ko je že več mesecev plovba bistveno omejena tudi skozi za izvoz bližnjevzhodnih energentov pomembno Hormuško ožino, kar je posledica ameriško-izraelskega konflikta z Iranom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ker je Savdska Arabija vodilna svetovna izvoznica surove nafte, bi morebitna blokada lahko škodila tudi svetovnim trgom, ki so pri uvozu odvisni ravno od Savdijcev, dodaja AFP.

Napoved blokade sledi porastu napetosti med hutijevci in Savdsko Arabijo zaradi poletov nad mednarodnim letališčem v Sani. Mednarodno priznana jemenska vlada, ki jo podpira Savdska Arabija, je prejšnji teden sporočila namreč, da je zadela pristajalno stezo na letališču, da bi preprečila pristanek iranskega letala iz Teheran. Poleg tega je vlada poostrila nadzor nad jemenskim zračnim prostorom.

Hutijevci so nato prevzeli odgovornost za napad na letališče na jugu Savdske Arabije in zagrozili z novimi ukrepi, če bodo omejitve na letališču v Sani ostale v veljavi.

Med hutijevci in uradnim Jemnom od leta 2022 velja premirje, ki se je po poročanju AFP sicer že izteklo. A zadnji dogodki sprožajo zaskrbljenost, da bi se lahko ponovno vnel konflikt.

Hutijevci so že v preteklosti poskušali onemogočiti tudi ladijski promet skozi Rdeče morje, pri čemer so izkoristili ožino Bab al Mandab, ki jo plovila prečkajo na poti v Sueški prekop in Sredozemlje oziroma v obratni smeri.