Iran predstavil nadgrajeni nevidni dron, ki ima samo en cilj

Iranska revolucionarna garda je začela uporabljati nadgrajeno različico reaktivnega brezpilotnega letalnika Hadid 110. Novi dron naj bi letel nižje in hitreje ter bil zaradi posebne oblike in materialov precej težje zaznaven z radarji. Zasnovan naj bi bil predvsem za prebijanje ameriške zračne obrambe na Bližnjem vzhodu.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je predstavila nadgrajeno različico drona Hadid 110, ki naj bi bil hitrejši, manj opazen in nevarnejši od večine brezpilotnih letal v iranski vojaški orožarni.

Po poročanju britanskega časnika Telegraph naj bi nova različica prvič poletela v bojnih operacijah v zadnjih dveh tednih. Iranska revolucionarna garda trdi, da so drone izstrelili proti ameriškim vojaškim oporiščem in vojnim ladjam v regiji.

Najhitrejši znani iranski dron

Nadgrajeni dron Hadid 110 za pogon uporablja turboreaktivni motor, medtem ko večino znanih iranskih dronov poganjajo propelerji. Po navedbah iranskih virov lahko doseže hitrost več kot 500 kilometrov na uro, s čimer naj bi bil najhitrejši znani iranski brezpilotni letalnik.

Precej bolj znani iranski dron Shahed 136 leti s hitrostjo okoli 200 kilometrov na uro. Novi Hadid 110 je tako več kot enkrat hitrejši, zaradi česar imajo sistemi zračne obrambe bistveno manj časa za njegovo zaznavanje, sledenje in sestrelitev.

Dron se izstreli z raketnim pospeševalnikom na trdno gorivo, ki ga hitro dvigne in pospeši. Nato se vključi njegov reaktivni motor, ki poskrbi za nadaljevanje poleta proti tarči. Takšen način izstrelitve omogoča uporabo z mobilnih položajev in hitro pripravo na napad.

🇮🇷 : Iran unveils the Hadid 110 kamikaze drone, claiming it can evade American air defences. pic.twitter.com/uPegDa4wG7 — March (@MarchUnofficial) July 28, 2026

Oblikovan za izogibanje radarjem

Posebnost nove različice ni samo hitrost. Njegova zunanjost naj bi bila zasnovana tako, da zmanjšuje radarski odboj. Iranski strokovnjaki opisujejo brezšivno ohišje brez vidnih vijakov, ostro oblikovane površine in premaz iz materialov, ki absorbirajo del radarskega sevanja, navaja Telegraph.

Na zgornjem delu trupa je nameščen zračni kanal v obliki črke S, ki pred neposrednim dosegom radarjev skriva lopatice motorja. Te lahko sicer ustvarjajo močan radarski odboj in izdajo položaj letala. Kombinacija manjše radarske opaznosti, velike hitrosti in letenja na nizki višini naj bi dronu omogočala približevanje ciljem, preden bi ga obrambni sistemi pravočasno zaznali.

Oznaka "nevidni" sicer ne pomeni, da je dron za radarje popolnoma neviden. Pomeni predvsem, da ga lahko zaznajo pozneje ali na krajši razdalji, kar dodatno zmanjšuje čas za odziv.

Doseg okoli 350 kilometrov

Po objavljenih podatkih Hadid 110 nosi približno 30 kilogramov težko bojno glavo. Njegov doseg naj bi znašal okoli 350 kilometrov, v zraku pa lahko ostane približno eno uro. Zaradi razmeroma omejenega dosega ni strateško orožje za napade na zelo oddaljene cilje, je pa primeren za napade na vojaška oporišča, radarje, poveljniške centre, ladje in drugo pomembno infrastrukturo v bližini Irana.

Iran trdi, da je dron v celoti izdelan doma. Teh trditev sicer ni mogoče neodvisno potrditi, prav tako niso javno znani podrobnejši podatki o njegovem navigacijskem sistemu, natančnosti, ceni in dejanski radarski zaznavnosti.

Nov izziv za ameriško zračno obrambo

Največja nevarnost Hadida 110 je v skrajšanju časa, ki ga imajo obrambni sistemi za ukrepanje. Zračna obramba mora prihajajoči cilj najprej zaznati, določiti njegovo smer, ga spremljati in proti njemu izstreliti raketo ali drugo prestrezno sredstvo. Večja hitrost in manjši radarski odboj lahko ta proces močno otežita.

Nadgrajeni dron Hadid 110 tako predstavlja naslednji korak v razvoju iranskih vojaških dronov. Iran je bil doslej znan predvsem po počasnejših in razmeroma poceni brezpilotnih letalih, ki lahko ob množični uporabi preobremenijo zračno obrambo. Z novim reaktivnim dronom pa poskuša razviti orožje, ki se obrambi ne izogiba le s številnostjo, temveč tudi s hitrostjo in manjšo opaznostjo.