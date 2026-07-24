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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
24. 7. 2026,
6.50

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump ZDA carina trgovina

Petek, 24. 7. 2026, 6.50

1 ura, 4 minute

ZDA uvedle nove carine za 60 držav

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Donald Trump | Trump je v ponedeljek uvedel tudi dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. | Foto Reuters

Trump je v ponedeljek uvedel tudi dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade.

Foto: Reuters

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v četrtek sporočila, da za uvoz iz 60 trgovinskih partneric uvaja nove carine v razponu od deset do 12,5 odstotka zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine bodo nadomestile začasne ameriške dajatve, ki jih je Trump uvedel v začetku leta, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Trgovinski partnerji, ki so se zavezali k sprejetju in učinkovitemu izvrševanju prepovedi uvoza blaga, proizvedenega s prisilnim delom, bodo imeli desetodstotne carine, trgovinski partnerji, ki niso sprejeli prepovedi uvoza, proizvedenega s prisilnim delom, pa 12,5-odstotne carine," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v izjavi sporočil urad ameriškega trgovinskega predstavnika Jamiesona Greerja.

V veljavi od šeste ure zjutraj

Blago, ki je bilo že naloženo na plovila, je na zadnjem delu poti in bo ocarinjeno pred 28. julijem, bo teh novih carin po navedbah dpa oproščeno. | Foto: Reuters Blago, ki je bilo že naloženo na plovila, je na zadnjem delu poti in bo ocarinjeno pred 28. julijem, bo teh novih carin po navedbah dpa oproščeno. Foto: Reuters Carine na večino uvoza iz 60 trgovskih partneric, kot so EU, Velika Britanija, Kitajska in Indija, so začele veljati danes ob šesti uri po srednjeevropskem času. Blago, ki je bilo že naloženo na plovila, je na zadnjem delu poti in bo ocarinjeno pred 28. julijem, bo teh novih carin po navedbah dpa oproščeno. V EU so že pred dnevi sporočili, da so carine, zasnovane na podlagi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu, neupravičene.

"Te carine so neupravičene, v nasprotju z našim sporazumom o prosti trgovini in bi jih bilo treba odpraviti," pa je v odzivu poudaril avstralski minister za trgovino Don Farrell, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Da Japonska obžaluje ukrep Washingtona, je sporočil tudi tiskovni predstavnik vlade v Tokiu. Novozelandski premier Christopher Luxon pa je dejal, da preiskava ZDA ni podala "tehtnih dokazov" v podporo trditvam v zvezi s prisilnim delom, navaja AFP.

Danes se medtem izteka veljavnost desetodstotnih splošnih carin na ves uvoz v ZDA, ki jih je Trump z izvršnim ukazom uvedel, potem ko je ameriško vrhovno sodišče februarja njegove tako imenovane vzajemne carine razglasilo za nezakonite. Trump je v ponedeljek uvedel tudi dodatne 50-odstotne carine na določene izdelke iz Kanade. V Beli hiši so ukrep utemeljili z domnevno kanadsko diskriminacijo ZDA.

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